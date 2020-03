Harvey Weinsteint 23 év börtönbüntetésre ítélték

Harvey Weinstein hollywoodi filmproducert 23 év börtönre ítélte a New Yorki-i bíróság egy rendbeli erőszakos szexuális bűncselekmény és egy rendbeli nemi erőszak elkövetéséért.



Hollywood egykori egyik legbefolyásosabb figuráját már február végén bűnösnek találta az esküdtszék, most azonban James Burke bíró kihirdette az ítéletet. Weinsteint több nő is szexuális zaklatással vádolta meg a #Metoo mozgalom kitörésekor.



A 67 éves férfi a BBC értesülései szerint szerdán tolószékben jelent meg a bíróságon és ügyvédei kegyelmet kértek, mondván, hogy öt évet sem bírna ki a börtönben rossz egészségügyi állapota miatt - és öt éves letöltendőt kértek.



Az ügyészség azonban Weinstein esetében a lehető legnagyobb (29 év letöltendő) büntetést szerette volna elérni, mondván, egész életében bűntudat nélkül bántalmazta a nőket, és több tucat nő vallotta azt, hogy Harvey Weinstein nemi erőszakot, vagy erőszakos szexuális bűncselekményt követett el velük szemben. Bár sokukkal megegyezett polgári perben, az állam büntetőpert is indított ellene. A New York-i ítéletet hamarosan követi a Los Angeles-i is, ott nemi erőszak, erőszakos szexuális közeledés és molesztálás miatt fog bíróság elé állni.



Weinstein a per során tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. Az ítélet kihirdetése után azonban már azt mondta, bűntudata van a történtek miatt, majd hozzátette, hogy egyébként teljesen meg van zavarodva, és nem érti, mi történik vele. Az ügyvédei elmondták, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen. (bbc)

