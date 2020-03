Az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust

Világjárvánnyá nyilvánította a Kínából indult koronavírus-járványt (COVID-19) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán. Ezt a szervezet vezérigazgatója, Tedrosz Adamon Gebrejeszusz jelentette be szerdán egy sajtótájékoztatón.



„Most, hogy a vírus ennyi országban megjelent, a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált. Ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani” - mondta, majd hozzátette, hogy a bejelentés nem változtat a WHO programjában semmit és az országoknak sem kell mától emiatt új protokollt kitalálniuk.





(hírszerk.)



Hírünket frissítjük!

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!