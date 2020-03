Már a második beteg gyógyult meg a HIV-fertőzésből a világon

A világon már a második beteg, egy londoni férfi gyógyult meg a HIV-fertőzésből - idézte orvosait a BBC hírportálja. Adam Castillejo felhagyott a betegsége ellen szedett antiretrovirális gyógyszerrel, ennek ellenére már több mint 30 hónapja vírusmentes. Nem a gyógyszer hatására múlt el a betegsége, hanem a daganata ellen kapott őssejtterápia gyógyította meg - írta a The Lancet HIV orvosi szaklap. Őssejtdonorai egy ritka génvariánssal rendelkeznek, amelyek megvédik őket - és most már Castillejót is - a HIV-fertőzéstől.



Az első, akiről azt jelentették, hogy meggyógyult a HIV-ből, Timothy Brown volt, a berlini beteg, aki hasonló kezelést kapott, majd azután három és fél évvel vírusmentesnek nyilvánították. Az őssejtbeültetés, úgy tűnik, megakadályozza, hogy a vírus a szervezeten belül szaporodjon, mert a beteg immunsejtjeit a donorok HIV-nek ellenálló immunsejtjeire cserélik.



A most negyven éves Adam Castillejónak se a vérében, se a spermájában, se a szöveteiben nem mutatható ki a HIV-fertőzés. Már egy éve, hogy bejelentették a vírusmentességét és ez azóta sem változott, de most döntötte el, hogy felfedi a személyazonosságát.



"Két és fél éve nem kap antiretrovirális gyógyszert és vírusmentes. Eredményeink azt mutatják, hogy a berlini beteg esetében a kilenc évvel ezelőtt elsőként sikerrel alkalmazott HIV-ellenes őssejtterápia megismételhető, tehát szinte bizonyos, hogy gyógyítja a HIV-et" - mondta el a BBC-nek Ravindra Kumar Gupta, a kutatás vezetője, a Cambridge-i Egyetem professzora.



Ennek ellenére nem ez lesz a világon élő sok millió HIV-fertőzött gyógymódja. Az agresszív terápiát elsődlegesen a két páciens rákos daganata, nem pedig a HIV ellen vetették be. A jelenleg használt HIV-gyógyszerek nagyon hatékonyak, ami azt jelenti, hogy a fertőzöttek, akik szedik, hosszú, egészséges életre számíthatnak.



"A gyógymód igen kockázatos, ezért csak utolsó lehetőségként vesszük igénybe olyanok esetében, akik a HIV-fertőzés mellett életveszélyes vérképzőszervi daganattól is szenvednek" - tette hozzá Gupta.



A HIV-1 vírus leggyakoribb receptora a CCR5 nevű receptor, ezzel lép be a sejtekbe. Néhány ember azonban rezisztens a HIV-re, mert a CCR5 receptor két mutáns kópiáját hordozza. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az embereknek a sejtjeibe nem tud behatolni a vírus.



A tesztek azt mutatják, hogy Castillejo immunsejtjei 99 százalékának helyét átvették a donorok immunsejtjei. A vírus maradványai azonban még ott vannak a testében, ahogy a berlini betegében is, tehát abszolút biztonsággal nem lehet kijelenteni, hogy soha nem térhet vissza a betegségük. (MTI)



