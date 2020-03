Erdogan arra biztatja Görögországot, hogy nyissa meg a határait a menekültek előtt, mert azok csak keresztülhaladnának rajta

Törökország továbbra sem gondol arra, hogy lezárja nyugati határait az Európai Unióba IGYEKVŐ menekültek előtt - írta a török sajtó Recep Tayyip Erdogan elnök szavaira hivatkozva kedden, egy nappal az után, hogy az államfő az európai uniós központi intézmények vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a kérdésről.



Erdogan jelezte azt is, hogy március 17-én Isztambulban Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel folytat megbeszélést az ügyben. Hozzátette, lehet, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök is részt vesz a találkozón.



A török elnök a belga fővárosból hazatérőben a repülőgépen török újságíróknak nyilatkozva megismételte azt az Athénnak tett vasárnapi javaslatát, hogy Görögország is nyissa meg „kapuit” a menekültek előtt, mondván, az emberek nem maradnának ott, csak keresztülhaladnának rajta Európa más országai felé. (mti)

