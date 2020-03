Koronavírus: lezárják egész Olaszországot

Egész Olaszországot úgy fogják lezárni, mint a járvány egyik gócpontjának tartott észak-olasz Lombardia tartományt, jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök.



Az országban továbbá betiltják az összes nyilvános rendezvényt, csak és kizárólag munkába lehet menni, illetve vészhelyzet miatt lehet kimozdulni.



A miniszterelnök szerint a döntésre azért volt szükség, hogy megvédjék az ország polgárait, és szerinte most a legjobb döntés otthon maradni.



Az ország lezárásáról szóló határozatot hétfőn írja alá a miniszterelnök, és keddtől lép érvénybe.



Olaszországban hétfőn is majdnem százan haltak meg a koronavírustól, és egy nap alatt majdnem 1800-zal nőtt a fertőzöttek száma az országban, ahol fokozatosan áll le az élet.



A határozat hatvan millió ember életét befolyásolja. Tilos lesz minden nyilvános esemény, bezárnak a mozik, konditermek, diszkók, temetések, esküvők, mindenféle sportrendezvények.



Az olasz miniszterelnök vasárnap reggel jelentette azt be, hogy április elejéig legalább 16 millió ember kerül vesztegzár alá Lombardia régiójában és 14 megyében. A cél már akkor is az volt, hogy visszaszorítsák a koronavírus terjedését, ám a statisztikák szerint ez nem sikerült.



Az országban hétfő estig összesen 9127 megbetegedést jelentettek, csak hétfőn 1797-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma.



Olaszországban eddig 463 halálos áldozata volt a járványnak, 724-en gyógyultak meg. Az EU országai közül Olaszországban jelentették a legtöbb koronavírusos beteget, már az egész világon Olaszország a második legfertőzöttebb állam Kína után.



(Via Index.hu/hírszerk.)



Nyitókép: Business Insider

