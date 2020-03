A vezető beosztásban dolgozók csupán egyharmada nő az uniós tagállamokban

Az Európai Unió tagállamaiban a vezető beosztásban dolgozók csupán egyharmada (37 százaléka) nő, Magyarországon azonban jóval nagyobb ez az arány, a vezetői pozíciókat 42 százalékban nők töltik be, míg Romániában valamivel elmarad az átlagtól, a vezető pozíciót betöltők 35 százalék nő - derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat), a nemzetközi nőnap alkalmából közzétett felméréséből.





Women account for a little over one quarter of board members of publicly listed companies in the EU (28%) 👩‍💼🧑‍💼



Did you know that the highest share of female board members is recorded in 🇫🇷 France ❓#IWD2020 @eurogender #InternationalWomensDay



➡️ https://t.co/TfOALEUvRI pic.twitter.com/cPFE0YkY7S — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 6, 2020

2019-es adatok szerint az EU 27 tagállamában 6,7 millió ember töltött be vezető pozíciót, közülük 4,3 millió volt férfi és 2,4 millió nő. A tőzsdén jegyzett uniós vállalatok esetében a magas beosztású vezetőknek csupán a 18 százaléka nő, az igazgatótanácsokban pedig 28 százalék a nők aránya.Miközben az Európai Unióban a foglalkoztattak mintegy fele nő, a vezetői állásokban a nők alulreprezentáltak - hívta fel a figyelmet az Eurostat közleménye.A női vezetők aránya 2019-ben Lettországban volt a legmagasabb, 53 százalék. A balti államot Bulgária 49 százalékkal, majd Lengyelország (48), Észtország (46) és Szlovénia (44) követi. Magyarország Litvániával és Svédországgal azonos arányban - 42 százalék - foglalkoztat nőket vezetői státuszban. A legkisebb arányban Luxemburgban vannak a nők vezető beosztásban: az Eurostat mindössze 15 százalékot mért a valamivel több mint félmillió lakost számláló nagyhercegségben.Az 2019-es kimutatás szerint az uniós tagállamokban a vezető beosztásban dolgozók csupán egyharmada nő, és ez az arány 2012 óta változatlan.A tőzsdén jegyzett vállalatok esetében a magas beosztású női vezetők aranya Romániában a legmagasabb, 37 százalék, utána Észtország következik 33 százalékkal, majd Litvánia 30 százalékkal. Ebben az esetben is Luxemburgban a legkisebb a nők aránya, a tőzsdén jegyzett vállalatok magas beosztású női vezetők aránya a 6 százalékos a nagyhercegségben. 2012 óta jelentősen emelkedett az Európai Uniós átlag ebben a tekintetben, 8 évvel ezelőtt még mindössze 8 százalékos volt a vezető beosztású nők aránya a tőzsdén jegyzett cégek esetében.Az igazgatótanácsokban Romániában, Magyarországon és Luxemburgban is egyaránt 13 százalékos a nők aránya. Ezzel mindhárom ország a sereghajtók közé tartozik. A legjobb mutatója ebben az esetben Franciaországnak van 45 százalékkal, míg a legrosszabb Észtországnak és Ciprusnak 9 százalékkal. Ebben a tekintetben az EU-s átlag 13 százalékpontot emelkedett 2012 óta, akkor még csak 15 százalékos volt az igazgatótanácsokban helyet foglaló nők aránya.