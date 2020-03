London többletfinanszírozással segíti a hátrányos helyzetű EU-állampolgárok letelepedését

London növeli annak a programnak a finanszírozását, amely a hátrányos helyzetű külföldi EU-állampolgárokat segíti a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után szükségessé vált nagy-britanniai letelepedési engedély megszerzésében.



A brit belügyminisztérium pénteki bejelentése szerint a kormány 8 millió fonttal (3,1 milliárd forinttal) megtoldotta a támogatási programra elkülönített pénzalapot.



A tárca egy éve jelentette be, hogy 9 millió font (3,5 milliárd forint) finanszírozást juttat 57 olyan civil szervezetnek, amelyek a rossz helyzetben lévő külföldi EU-állampolgároknak segítenek a tartós letelepedési engedély megszerzésében.



A pénteki bejelentés alapján ugyanezek a civil szervezetek pályázhatnak a további 8 millió fontra az áprilisban kezdődő 2020-2021-es pénzügyi évben.



Nagy-Britannia január 31-én kilépett az Európai Unióból. A jelenlegi szabályozás alapján azonban azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen az országban laknak, továbbra is maradhatnak és megtarthatják jelenlegi jogosultságaikat, de tartózkodási engedélyért - hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért - kell folyamodniuk.



A támogatási program tavalyi meghirdetéséhez fűzött indoklásában a belügyminisztérium közölte: a becslések arra vallanak, hogy elérheti a 200 ezret a segítségre szoruló, valamilyen okból a társadalom peremére sodródott vagy nehezen elérhető külföldi EU-polgárok száma.



Sajid Javid akkori belügyminiszter nyilatkozata szerint a pótlólagos segítségre szoruló külföldi EU-polgárok között lehetnek idős, elszigeteltségben élő emberek, családon belüli erőszakcselekmények elszenvedői, olyanok, akiket embercsempészek csaltak az Egyesült Királyságba, akik komoly mentális problémákkal küszködnek, vagy nincs állandó lakcímük.



Pótlólagos támogatást kaphatnak azok is, akik megfelelő hozzáférés, képességek vagy önbizalom hiányában nem tudják önállóan használni a letelepedett jogi státus kérvényezéséhez kialakított online felületeket.



Kevin Foster, a belügyminisztérium bevándorlási ügyekért felelős államtitkára a támogatási program többletfinanszírozásának pénteki bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában leszögezte: az EU-állampolgárok a brit társadalom, a kultúra és a helyi közösségek integráns tagjai, és Nagy-Britannia az otthonuk.



Foster szerint a rossz helyzetben lévő uniós polgárok és családtagjaik megsegítése a brit kormány által meghonosított letelepedési program egyik központi eleme, és London a finanszírozás növelésével is igyekszik minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy mindenki hozzájusson a szükséges segítséghez.



A pénteki tájékoztatás szerint a belügyminisztériumban külön 1500 fős stáb foglalkozik kizárólag az EU-állampolgárok letelepedési ügyeinek intézésével, és a digitális ismeretek vagy internet-hozzáférés híján lévő kérelmezőket a tárca szakértői akár otthonaikban is felkeresik, hogy segítsenek nekik a folyamodvány benyújtásában.



A brit belügyminisztérium pénteken közölte azt is, hogy eddig több mint 3,2 millió külföldi EU-polgár kérte a letelepedett jogi státust, és ezt csaknem 2,9 millióan már meg is kapták.



A folyamodványok benyújtásának határideje 2021. június 30. (mti)



Nyitókép: wikipédia

