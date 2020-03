Koronavírus: fertőzöttet jelentettek Vatikánvárosból is

Igazolt fertőzött személyt regisztráltak a Vatikán területén, ezért felfüggesztették a vatikáni ambuláns orvosi szolgáltatásokat Matteo Bruni szentszéki szóvivő pénteki bejelentése szerint.



Vatikánvárosban fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket: leállították az ambuláns szolgáltatást a pápai állam területén található rendelőkben. Felfüggesztették a Szent Péter téren a rászorulóknak nyújtott ingyenes orvosi ellátást is. Egyedül egy elsősegély-pont nem szüntette be munkáját.



Matteo Bruni hangsúlyozta, hogy a Vatikán az olasz egészségügyi hatóságok rendelkezéseit követi.



Azt nem közölte, hogy egyházi személyről vagy világi munkatársról van-e szó.



Sajtóértesülések szerint egy, a Covid-19 vírusfertőzés észak-olaszországi gócpontjaként ismert Lombardiából érkezett személyről van szó, aki az egyik vatikáni rendelőben az utóbbi napokban megröntgeneztette magát.



A 44 hektáros pápai államnak valamivel több mint hatszáz állampolgára van, többnyire bíborosok és diplomaták. Ennél azonban többen dolgoznak ott: sokan - egyháziak és világiak - Rómából járnak be a Vatikánba, köztük a hivatalok, a Vatikáni Múzeum, a vatikáni gyógyszertár, könyvtár, a Vatikáni Rádió, valamint a szentszéki sajtóközpont munkatársai.



Vatikánváros területén már korábban korlátozták vagy felfüggesztették a közösségi eseményeket, konferenciákat. Tiszteletben tartják a legalább egy méteres távolságot, és fertőtlenítették a pápai állam területén közlekedő járműveket is.



Ferenc pápa egy hete megfázás miatt gyengélkedik. A szentszéki szóvivő korábbi közlése szerint "semmilyen más betegséghez köthető tünete nincsen". A 83 éves pápa nem vett részt a vatikáni lelki gyakorlatokon, és korlátozta programjai számát, amit a Szentszék óvintézkedésként jellemzett. (mti)

