Putyin alkotmányba foglalná, hogy az oroszok hisznek Istenben, és a férfi és nő közötti házasságot is

Az orosz elnök javaslatára alkotmányba foglalnák a közlejövőben azt, hogy az oroszok hisznek Istenben, és azt is, hogy az országban csak egy férfi és egy nő köthet házasságot. (Ha valaki esetleg nem értené, hogy miként lehet alaptörvénybe foglalni azt, hogy egy egész nép hisz Istenben, hát például ugyanolyan egyszerűen, ahogyan azt is alaptörvénybe lehet foglalni, hogy: Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam - szerk. megj.).



A BBC információi szerint Vlagyimir Putyin alkotmányosan meg akarja tiltani azt is, hogy Oroszország valaha feladjon bármilyen általa uralt területet. Ez az Ukrajnától elcsatolt Krim-félsziget, illetve a Kuril-szigetek hovatartozása miatt lehet érdekes. Az utóbbi miatt egyébként még mindig nem kötött hivatalosan békét egymással Japán és az Szovjetunió örökösének tekinthető Oroszország.



Putyin egyébként azt érzi, hogy az országban bizonyos külföldi érdekeltségek a Szovjetunió második világháborúban hozott áldozatait igyekeznek árnyalni, emiatt arra is szükség lenne, hogy alkotmányba foglalják a „történelmi igazságot” is.



Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy az orosz elnök komoly alkotmánymódosításra készül, amely mögött az állhat, hogy átmentse a saját hatalmát. Putyinnak ugyanis a negyedik elnöki ciklusa lejártával elméletben át kellene adnia a hatalmat utódjának. (BBC/hírszerk.)



