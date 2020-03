A Jobbik elnöke szerint legitim vita tárgya lehet a határon túliak szavazati jogának megvonása

A Válasz Online portálnak adott interjút Jakab Péter, a Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik) új elnöke.



A pártelnököt a magyarországi ellenzéki politizálás mellett kérdezték az ellenzéki pártokkal való választási összefogásról, köztük a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval (DK) történő esetleges összefogásról, netán a jövőbeni közös kormányzás lehetőségeiről is.



A riporter felvetette, hogy miként vélekedne a Jobbik, ha Gyurcsány Ferencék részéről felmerülne, hogy vegyék el az állampolgárságot és a szavazati jogot a határon túli magyaroktól.



Jakab Péter erre a kérdésre azt válaszolta, hogy az állampolgárságot „nyilván nem lehet elvenni, miért is kellene”, de a szavazati jog megvonása „legitim vita tárgya lehet”.



Az interjú során érintik Nyírő József munkásságát is. Arra kérdésre, hogy szabad-e Nyírőt tanítani az iskolákban, Jakab Péter azt válaszolta:



„Veszélyesek ezek a kérdések, mert a 20. századba visznek vissza, s addig sem a jelennel meg a jövővel foglalkozunk”. (valaszonline.hu/hírszerk.)



