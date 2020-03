Semmi pénzért szedik 8 éves gyerekek a Starbucks és a Nespresso kávéját Guatemalán

Guatemalán 13 évesnél is fiatalabb, sokszor 8 éves gyerekek dolgoznak szörnyű körülmények között olyan kávéültetvényeken, ahonnan olyan nagy nemzetközi cégek szerzik be a kávét, mint a Starbucks és a Nestlé tulajdonában álló Nespresso.



Az ügyet a brit Channel 4 Dispatches című műsorában ismertették, az adásban pedig kitértek arra is, hogy a heti 40 és 48 órában robotoló gyerekek szörnyű körülmények között dolgoznak, és napi 5 fontnak (kb. 27 lej) megfelelő ősszeget keresnek (abból egy brit Starbucksban 2 tipikus Starbucks-kávéra futná).



A műsor stábja 12 kávéfarmot keresett fel, és mindenhol találtak gyerekmunkásokat. George Clooney - aki a Nespresso reklámarca - elszomorítónak nevezte az ügyet és méltatta a botrányt kirobbantó riporterek munkáját.



A botrányra a Nespresso egy közleményben reagált. Azt állítják, hogy a brit médiavállalkozás tájékoztatta őket arról, hogy egy guatemalai régióban az esetükben hat példát is láttak gyermekmunka alkalmazására, de nem kaptak részletes információkat a farmokra vonatkozóan, ami alapján ellenőrizhették volna, hogy azok tényleg szállítanak-e a Nespressonak.



Elmondásuk szerint leállították a régió összes ültetvényéről történő kávébeszerzést, és nem is indítják újra azt, amíg meg nem győződtek arról, hogy nem alkalmaznak gyerekmunkát. Közölték, hogy meg fogják duplázni a helyszínen dolgozó agronómusaik számát, és előre be nem jelentett látogatások révén ellenőrzik majd, hogy a farmok teljesítik-e társadalmi és munkaügyi követelményeiket.



A vállalat azt állítja, hogy jelentős erőfeszítéseket tesznek a a gyermekmunka megakadályozása, illetve a velük együttműködő kávétermesztő közösségekben élő gyermekek védelme érdekében.



A stáb egyébként a műsorban azt is ismertette, hogy milyen kevés pénzt juttatnak el az óriáscégek a termelőknek. Egy tipikus 2,5 fontos (kb. 13 lej) Starbucks-kávé ára így épül fel Angliában:



A boltnak jár 88 penny (kb. 4.92 lej), a személyzetnek 63 penny (kb. 3.52 lej), az adókra elmegy 38 penny (kb. 2.12 lej) a Starbucks anyacég kap 25 pennyt minden kávé után (kb. 1.40 lejt). Az egyéb költségek levonása után 10 penny ( kb. 0.56 lej) jut a kávébeszállítóknak, aki ebből 1 pennyt juttat az ültetvénytulajdonosoknak (0.06 lej), akik ennek a pénznek egy töredékéből fizetik azokat, akik szedik a kávébabot. (Via Index.hu/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!