Csehország leállítja a légijáratokat Dél-Koreából és Észak-Olaszországból

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében Csehország leállítja a közvetlen légi kapcsolatokat Dél-Koreával és három nagy észak-olaszországi várossal, Milánóval, Velencével és Bolognával - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök a nemzetbiztonsági tanács hétfői ülése után tartott sajtótájékoztatón.



A cseh hatóságok már korábban leállították a légi kapcsolatokat Prága és Kína között. Az állampolgároknak pedig már korábban azt javasolták, hogy ne utazzanak a járvány sújtotta országokba, régiókba.



Csehországban eddig három koronavírusos beteget találtak az orvosi vizsgálatok során, mindhárom személy az előző napokban Észak-Olaszországban járt. A betegeket a prágai Na Bulovce kórházban kezelik és nincsenek életveszélyben - erősítette meg hétfőn Adam Vojtech egészségügyi miniszter, kérdésre válaszolva.



A sajtóértekezleten hangsúlyozták, hogy a cseh határok nincsenek lezárva, s a jelenlegi biztonsági intézkedéseket a hatóságok megfelelőnek tartják.



Országszerte több mint 300 koronavírus-gyanús esetet vizsgáltak már meg a cseh orvosok, de eddig a vizsgálatok három kivétellel negatív eredményt hoztak.



A nemzetbiztonsági tanács ugyanakkor arról is döntött, hogy zárt ajtók mögött, nézők nélkül tartják meg a hét második felében a dél-morvaországi Nové Mesto na Morave városban megrendezendő biatlon világbajnokságot. A rendezvényre eredetileg több tízezer külföldi nézőt vártak, egyebek között Olaszországból is. (mti)

