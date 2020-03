Ferenc pápa megfázás miatt nem utazik el Vatikánból

Ferenc pápa személyesen jelentette be, hogy megfázás miatt nem utazik el a Vatikánból és nem vesz részt a kúria vasárnap este kezdődő húsvét előtti lelki gyakorlatán.



A katolikus egyházfő az apostoli paloták Szent Péter térre néző ablakából mondott déli beszédében jelentette be, hogy nem utazik el a Róma közeli Ariccia városába az egy hétig tartó lelki gyakorlatok vezetésére, mert megfázott.



A Vatikán korábbi bejelentései szerint az egyházfő néhány napja gyengélkedik. Hamvazószerdán megtartotta az általános audienciát, majd személyesen vezette a hagyományos körmenetet a római Aventinus-dombon. Csütörtökön azonban lemondta részvételét a lateráni Szent János-bazilikában tartott szertartáson és a Vatikánban maradt. Azóta reggelente a vatikáni lakhelyeként ismert Szent Márta-házban misézett, de más programjait lemondta.



A 83 éves Ferenc pápa vasárnap is megtartotta szokásos beszédét.



Az argentin pápa vezette be a szokást, hogy a Vatikánban dolgozó bíborosok, püspökök a húsvéti böjt időszakában a lelki gyakorlatot közösen töltik Ariccia egyik egyházi intézményében. 2014 óta ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa nem lesz ott a lelki gyakorlaton. Mintegy hatvan pap szokott részt venni az egy héten át tartó elmélkedésekben, imákon. A pápa távolmaradásával ezeket Pietro Parolin szentszéki államtitkár vezeti majd.



A huffingtonpost.it hírportál értesülése szerint a Vatikán óvintézkedésként tanácsolta a pápának, hogy ne vegyen részt a lelki gyakorlaton, mivel ezek szűk helyszínen tartott csoportos foglalkozások. Mint kiderült, a Vatikán sem tudta elkerülni, hogy a hivatalaiban olyan papok is megforduljanak, akik korábban a koronavírus-fertőzéstől érintett észak-olaszországi területeken jártak.



Róma belvárosában vasárnap bezárták a Szent Lajosról elnevezett francia templomot, miután a 43 éves francia plébánosról kiderült, hogy Párizsban kórházba szállították koronavírus-fertőzéssel. A pap február közepén utazott Rómából Párizsba autóval. (MTI)

