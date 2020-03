Több mint 10 ezer menekült gyűlt össze a török-görög határnál

Megközelítőleg 13 ezer menekült tömörült a Törökországi határ mentén, miután pénteken az ország elnöke, Erdogan bejelentette, hogy megnyitja a határokat Európa fele, írja az Agerpres szombati ENSZ jelentésekre hivatkozva.



Legkevesebb 13 ezer személy van jelen a mintegy 212 kilométeres határvonalon a Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) szerint, amit az ENSZ jelentés azzal egészített ki, hogy a menekültek többnyire férfiak, de sok a kisgyerekes család is. Az emberek számtalan csoportot alkotnak, amelyek létszáma a néhány 10 és 3000 között mozog.



A Nemzetközi Migrációs Szervezetet több csapatot is kiküldött, hogy közelről figyeljék a menekültek mozgását, és a legsérülékenyebb csoportoknak segítséget nyújthassanak.



Az események következtében a Török-Görög határoknál összecsapások voltak szombaton, amikor a görög rendőrség könnygázt vetett be a határhoz érkező menekültek ellen, akik köveket dobáltak rájuk.



A görög kormány bejelentette, hogy több mint 4 ezer illegális határátlépést akadályozott meg, és hogy a hatóságok 66 embert letartoztattak. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!