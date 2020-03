Nem lesz magyar párt a szlovák parlamentben, nagyot bukott a Smer

A szlovák választásokon hatalmas veszteséget könyvelhet el az eddig kormányon levő Smer, ami azt jelenti, hogy az ellenzéki ötpárti koalíció fogja átvenni a hatalmat. a szombati választás előtt úgy tűnt, hogy erősödni fog a szélsőjobb, de ez úgy tűnik, hogy nem történt meg, az eddig kormányon levő, Andrej Danko-féle Szlovák Nemzeti Párt (SNS) sem került be a törvényhozásba.



Szlovákiában egy ötpárti ellenzéki szövetség szerette volna váltani Peter Pellegrini miniszter- és Robert Fico pártelnök Smerjét, és a szavazatszámlálás reggeli állása szerint meg is fogják kapni az ehhez szükséges ötven százalékos többséget.



Az ellenzék nem csak hogy átveszi a hatalmat a százötven fős szlovák parlamentben, hanem egyfajta rendszerváltást jelez az is, hogy tizennégy éve hatalmon levő Smerre (13,9 százalék) tíz százalékpontot vert rá Igor Matovič médiavállalkozó Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) nevű, centrista-populista pártja (25,3%). A jelen felállás szerint tehát a 46 éves Matovič lesz az új miniszterelnök.



Magyar szempontból rossz hír, hogy sem a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) szövetségben induló Magyar Közösség Pártja (MKP) a maga 4,4 százalékával, sem a Bugár Béla által vezetett Most-Híd nevű vegyes párt (2,8 százalék) nem érte el az öt százalékos belépési küszöböt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyébként a Smernek drukkolt, azt a februári évértékelőjében meg is említette, csakhogy Ficóék pártja szabadesésbe kezdett Ján Kuciak újságíró és menyasszonyának meggyilkolása, és az ezt követő nyomozásban felmerülő korrupció miatt.



A magyarok mindazonáltal nem teljesen maradnak képviselet nélkül, Zuzana Čaputová elnök liberális pártjának, a Progresszív Szlovákiának például van magyar platformja, ők pedig 9,7 százalékot értek el, de például bejutott Grendel Gábor is az OĽaNO listáján egy kis párt, a Nova elnökeként.



Jól teljesített még a jobbliberális Együtt - Polgári Demokrácia (Spolu) szövetsége 9,7 százalékkal, és nem szomorkodhat Boris Kollár jobboldali-populista Sme Rodina (Család Vagyunk) pártja sem a maga 7,5 százalékos szavazatarányával, ahogy a neoliberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) sem, amely a küszöb fölött 8,3 százalékkal zárt. A várakozásokat alulmúlva csupán 7,8 százalékkal zárt Andrej Kiska exállamfő Za ľudí pártja. Volt, aki leginkább a parlamenti részvételnek örülhetett: éppen bejutott a Kereszténydemokrata Mozgalom KDH is 5,1 százalékkal. (hírszerk)















