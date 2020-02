Dél-Karolinában folytatódik szombaton az amerikai demokrata előválasztás

Délen folytatódik az amerikai Demokrata Párt választási folyamata, szombaton Dél-Karolinában előválasztáson voksolnak.



Iowa, New Hampshire és Nevada eddig a magát demokratikus szocialistának valló Bernie Sanders vermonti szenátor győzelmét hozta, bár az iowai jelölőgyűlések voksait még mindig ellenőrzik. A dél-karolinai előválasztást politikusok és elemzők egyaránt azért tartják fontosnak, mert kiderül, hogy Barack Obama egykori alelnöke, Joe Biden vissza tud-e kapaszkodni az elnökjelöltségért folyó versengésbe. Biden eddig nagyon rosszul szerepelt, a negyedik-ötödik helyen végzett, és arra számít, hogy az afroamerikaiak voksai lendíthetnek a kampányán. Dél-Karolinában a lakosság jelentős hányada afroamerikai.



Dél-Karolinában csak a demokraták voksolnak, a Republikánus Párt nem tart előválasztást, mert egyhangúlag Donald Trumpot jelöli. Mint Dél-Karolina republikánus kormányzója, Henry McMaster fogalmazott pénteken a Fox televíziónak adott interjújában: "Soha nem láttunk ilyen lelkesedést és szeretetet, mint amilyen most nyilvánul meg Trump elnök iránt".



Az amerikai elnök egyébként péntek este kampánygyűlést tartott a dél-karolinai Charleston városában.



Annak ellenére, hogy számukra nincs előválasztás, a republikánusok mégis szavazhatnak, mégpedig a demokraták előválasztásán. A dél-karolinai választási rendszer értelmében ugyanis úgynevezett nyílt előválasztás van, ami azt jelenti, hogy demokraták, republikánusok, függetlenek egyaránt voksolhatnak a demokraták választásán. Néhány konzervatív csoport ezt ki is használja: a Káosz Hadművelet (Operation Chaos) nevű csoport például arra buzdította a republikánusokat, hogy menjenek el, és szavazzanak Bernie Sandersre.



Bár a csoport vezetője, Christoper Sullivan azt nyilatkozta újságíróknak, hogy céljuk csupán a figyelemfelkeltés a nyílt előválasztási rendszer fonákságára, de elemzők szerint másról is szó lehet. Arról például, hogy Sanders szenátort Trump számára könnyen legyőzhető vetélytársnak tartják.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!