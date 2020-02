A török és szír csapatok összecsapásai miatt megnyitnák a menekültek előtt európai határaikat a törökök

Törökország már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülőket - jelentette ki Ömer Celik, a kormányzó török Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) szóvivője pénteken a CNN Türk hírtelevízió élő adásában arra az értesülésre reagálva, hogy az ország megnyitotta határait az Európába vágyó menekültek előtt.



Kifejtette: a Szíriában zajló támadások következtében "mozgolódás van" mind Törökországban az Európába, mind Szíriában a Törökországba tartók körében. A szóvivő emlékeztetett: Törökország már korábban közölte, hogy kapacitásai megteltek, nem bír el egy újabb menekülthullámot, és ezért a kialakuló nyomás már nem tartható a saját oldalán. Ankara menekültpolitikája nem változott, de már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülőket - mondta Celik.



A szóvivő hozzátette: konkrét támogatást akarnak látni az Európai Uniótól.



Csütörtökön 33 török katona meghalt, mintegy 30 pedig megsebesült egy légicsapásban a Törökországgal határos északnyugat-szíriai Idlíb tartományban.



A források szerint a támadást a szíriai kormányhadsereg vagy a vele szövetséges Oroszország légiereje hajthatta végre.



A légicsapás hírére Recep Tayyip Erdogan török elnök összehívta stábját rendkívüli ülésre csütörtök este, Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter pedig telefonon egyeztetett Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral az Idlíbben történtekről.



A török hadsereg tűz alá vette a szíriai kormányerők több mint 200 hadállását



A török hadsereg intenzív tűz alá vette pénteken a szíriai kormányerők több mint 200 hadállását, válaszul az előző napi eseményekre - közölte Hulusi Akar török védelmi miniszter.



Elmondta: a válaszcsapásban légi járművek, köztük drónok és a tüzérség egységei vesznek részt. Arról számolt be, hogy "ártalmatlanították" a damaszkuszi kormánycsapatok 329 katonáját, 23 tüzérségi állását, 23 harckocsiját, 10 páncélautóját, öt helikopterét, öt lőszerszállító teherautóját, három lőszerraktárát, egy parancsnoki épületét, továbbá egy SA-17 és egy SA-22 típusú légvédelmi rendszerét.



A védelmi miniszter pénteken tagadta az orosz védelmi tárca azon közlését, amely szerint a török katonák előző nap Szíriában ellenzéki fegyveresek formációiban tartózkodtak, amikor a szíriai kormányerők tüzébe kerültek Idlíb tartományban.



A dél-törökországi Hatay tartományban, a török-szíriai határon található parancsnoki központban Akar úgy nyilatkozott, hogy a török egységek körül nem volt semmilyen fegyveres csoport, amikor a támadást végrehajtották.



Hangsúlyozta: az incidens annak ellenére következett be, hogy Ankara a török egységek pozícióiról előre egyeztetett a terepen tartózkodó orosz illetékesekkel, és annak ellenére folytatódott, hogy az első lövést követően a török fél még egyszer figyelmeztetést adott.



Mindazonáltal a török álláspont szerint a török katonák légicsapásokban vesztették életüket. Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy légiereje csapást mért volna a környékén.



Akar nyomatékosította: a légicsapások során még a mentőegységeket is találat ért. (mti)

