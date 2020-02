Terjedésnek indult a koronavírus Németországban is

Terjedésnek indult az új típusú koronavírus Németország legnépesebb és legsűrűbben lakott tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában. A hatóságok szerdai nap közbeni összesítése szerint két fertőzést regisztráltak és több tucat vizsgálathoz kezdtek hozzá fertőzésgyanú miatt 24 óra alatt. Két újabb fertőzést állapítottak meg Baden-Württemberg tartományban is.



Bekövetkezett, amire az első bajorországi esetek óta számítani kellett, a vírus Észak-Rajna-Vesztfáliában is megjelent - mondta Karl-Josef Laumann tartományi egészségügyi miniszter düsseldorfi tájékoztatóján.



Hangsúlyozta: a hatóságok teljes erővel dolgoznak, hogy "amennyire csak lehet, megállítsák a koronavírus további terjedését".



Mint mondta, fontos elkerülni a pánikot, azért is, mert egy esetleges "hisztéria" révén gyorsan kimerülnének a vírus jelenlétének vizsgálatára szolgáló laboratóriumi kapacitások.



Szerdára virradóra egy 47 éves férfinál állapították meg a kórokozó jelenlétét. Düsseldorfban kezelik intenzív osztályon súlyos tüdőgyulladással, állapota életveszélyes, de stabil. Feleségénél nap közben mutatták ki a vírust. Egyelőre nem tudni, miként fertőződtek meg. A 46 éves asszony óvónő, a házaspár gyerekei iskolások. Az utóbbi két héten, a vírus lappangási ideje alatt aktívan részt vettek közösségük életében, és egy néhány napos kirándulást is tettek Hollandiában, így igen sok emberrel kerültek kapcsolatba. A lakóhelyük szerinti járásban, a holland határ mentén fekvő Heinsbergben zárva tartanak az iskolák és az óvodák, egyelőre március 2-ig.



A Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság összefoglalója szerint fertőzésgyanús eseteket jelentettek Kölnből, Leverkusenből és Moersből is. A tartományban robbanásszerűen nő a kereslet a fertőtlenítőszerek és a szájmaszkok iránt, a gyártók hétvégi műszakok beiktatásával igyekeznek lépést tartani a folyamattal.



Két újabb fertőzést regisztráltak a Németország délnyugati részén fekvő Baden-Württemberg tartományban is. A tübingeni egyetemi klinika közleménye szerint mindkét pácienst kedden vették fel koronavírus-fertőzés gyanúja miatt. A gyanú szerdára beigazolódott. A fertőzöttek jól vannak, panaszmentesek.



A két eset összefüggésben áll az első baden-württembergi fertőzéssel. A vírushordozó egy 25 éves férfi a Stuttgart melletti Göppingen járásból. A hét végén érkezett haza az észak-olaszországi Milánóból, a koronavírus-járvány európai gócpontjának térségéből. Valószínűleg ott fertőződött meg, az első tüneteket vasárnap észlelte, orvoshoz hétfőn fordult, kedd este óta elkülönítve kezelik egy meg nem nevezett kórházban.



Az egyik új fertőzött a fiatalember útitársa, egy fiatal nő, a másik pedig a nő édesapja. Mindketten azon 13 fő közé tartoznak, akikkel az első fertőzött a hatóságok rekonstrukciója alapján kapcsolatba került, amióta bejutott a vírus a szervezetébe.



Az észak-rajna-vesztfáliai és baden-württembergi esetekkel együtt 21-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzések száma Németországban.



A két észak-rajna-vesztfáliai és a három baden-württembergi eset előtt a vírus jelenlétét csak a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében mutatták ki, valamint Bajorországban, ahol valamennyi eset összefüggésben áll az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű cégnél történt januárban.



A Vuhanból hazaszállítottak körében két embernél mutatták ki a vírust, a többi 14 eset pedig a Webasto München melletti székhelyén egy továbbképzésen történt fertőzéssel kapcsolatos. A céges tanfolyamon egy kínai alkalmazottról terjedt át a vírus egy helyi munkatársra. A fertőzöttek többségét időközben gyógyultnak nyilvánították és hazabocsátották. (mti)

