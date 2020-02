Javaslat: szűrni kéne a Magyarországon áthaladó román vendégmunkásokat

A magyarországi Demokratikus Koalíció nevű párt tudni szeretné, hogy a kormány miért nem vezetett be a közúti határokon járványügyi ellenőrzést, az Észak-Olaszországból érkező, Magyarországon áthaladó, potenciális koronavírus-fertőzötteket kiszűrendő.



A DK ügyvezető alelnöke szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján leszögezte, nem pánikot akarnak kelteni, de azt szeretnék, ha az általuk feltett kérdésekre a kormány és az illetékes szervek megnyugtató válaszokat adnának.



Molnár Csaba azt mondta, hogy Romániából származó értesüléseik szerint általában mintegy 2 millió román állampolgár dolgozik vendégmunkásként Olaszországban, közülük pedig hozzávetőlegesen 800 ezren élnek Észak-Olaszországban, közel a koronavírus-járvány gócpontjához.



Az EP-képviselő hozzátette, úgy tudják, hogy az Észak-Olaszországban dolgozó román vendégmunkások tömegesen indultak haza az elmúlt napokban, a többségük közúton utazik, és jellemzően Magyarországon keresztül térnek haza. A DK azt az információt kapta, hogy az érkezők a magyar-román határnál járványügyi ellenőrzésen is átesnek, mielőtt belépnének Romániába, arról azonban nem tudnak, hogy a Magyarországra érkezéskor is végrehajtanának rajtuk ilyen ellenőrzést - mondta.



Molnár Csaba kiemelte, a schengeni szabályok lehetővé teszik, hogy a tagállamok például közegészségügyi és járványügyi helyzetben bevezessék a határellenőrzést. (mti)



Kiemelt kép: fancycrave1 képe a Pixabay -en.

