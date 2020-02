Elfogadta a szenátus azt a törvénymódosítást, amely megnyitná az állami forrásokat a magánklinikák számára

Hatvanhárom támogató és tizenhárom ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta szerdán a szenátus plénuma az egészségügyi reform törvényét módosító sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó tervezetet. Ennek értelmében a páciensek magánkórházakban is igénybe vehetnék majd az országos egészségügyi programok keretében nyújtott szolgáltatásokat.



A felsőház egészségügyi szakbizottsága egy nappal korábban olyan módosító javaslatot szavazott meg, amelynek értelmében elhalasztják 2025. április 21-éig a magán egészségügyi intézmények által felszámolható vizitdíj bevezetését.



A testület elnöke, László Attila kedden elmondta, a rendelet eredetileg 2021-et szabta meg a vizitdíj bevezetésének dátumaként, a módosító javaslat elfogadásával azonban ezt 2025. április 1-jére változtatták.



"Azok a szolgáltatók, amelyek részt szeretnének venni az országos programokban, megtehetik, de szolgáltatásaikért nem számolhatnak fel pluszpénzt a betegektől" - fogalmazott. A szenátor arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a testület, majd a szenátus és a képviselőház plénuma is teljes egészében elutasította volna a rendeletet, fennállna annak a kockázata, hogy hatályba lép a téma kapcsán tavaly elfogadott sürgősségi kormányrendelet, "és már holnaptól vizitdíjat kellene fizetnünk bizonyos helyzetekben a magánszolgáltatóknak".



Az egészségügyi reform törvényét módosító sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő tervezetről első házként szavazott a szenátus. (agerpres)



Nyitókép: Europa EU

