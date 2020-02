Szexuális bűncselekményért első fokon, nemi erőszakért harmadfokon bűnösnek találták Harvey Weinstein filmproducert – írja a BBC-re hivatkozva a Mérce.hu.



Bűnösnek mondta ki az esküdtszék Harvey Weinsteint nemi erőszakban, miután 6 nő is ellene vallott egy New York-i bíróság előtt - számol be a 444.hu is. A filmmogulnak, aki több Oscar-díjas filmnek is producere volt, börtönbe kell vonulnia, hogy mennyi időre, azt majd a bíróság dönti el, az ítélet március 11-én születhet meg.



A filmproducert megbilincselték a tárgyalóteremben, és őrizetbe is vették, így érkezik majd az ítélethirdetésre is.



Weinsteinre még egy újabb tárgyalás vár Los Angelesben, ugyanis két másik nő is szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolja, az esetek 2013-ban történtek - írj a Mérce. Ennek fényében 5 évtől 29 évig terjedő börtönbüntetés várhat a producerre. Harveyt első fokon nemi erőszakért és szexuális ragadozói magatartásért viszont nem találták bűnösnek - írja a Mérce.



Harvey Weinstein szexuális bűncselekményeiről 2017 októberében közölt feltáró cikkeket a New York Times és a New Yorker, azóta 87 nő vádolta meg őt szexuális zaklatással és nemi erőszakkal. A producer végig tagadott minden vádat.



A botrány kirobbanása indította el a #MeToo mozgalmat, amely során számos híresség és több millió nő állt elő őket érő, gyakran hatalmi visszaélésből származó szexuális zaklatásokról szóló történetekkel. (mérce.hu, 444.hu)



Kiemelt kép: David Shankbone - Own work, CC BY 3.0, Link

