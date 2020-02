Egyelőre nem lesz utazási tilalom, sem határellenőrzés a schengeni térségben a koronavírus miatt

Az Európai Unió nem fontolgatja, hogy a vírus olaszországi megjelenése nyomán utazási tilalmat, vagy a határellenérőrzés bevezetését javasolja a schengeni térségben - mondta Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben. Tájékoztatása szerint ugyanakkor az EU készenléti terveket készít a járvány európai terjedésének esetére.



"Különböző forgatókönyvre, vészhelyzeti tervekre van szükség, ezeken dolgozunk" - fogalmazott.



Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos ezzel összefüggésben úgy nyilatkozott, hogy a schengeni térséget érintő bármiféle utazási korlátozásnak arányosaknak és összehangoltnak kell lennie az uniós tagállamok között, továbbá tudományos bizonyítékokon kell alapulna.



"Egyelőre a WHO nem javasolja korlátozások bevezetését sem az utazást, sem pedig a kereskedelmet érintően" - tette hozzá az uniós biztos.



A koronavírus-járvány december közepén indult Kínából. A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírusfertőzés már több mint hetvenezer embert megfertőzött szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt.



Az osztrák hatóságok vasárnap felfüggesztették a vasúti átkelést az Olaszországgal közös határon, miután a Velencéből induló, Münchenbe tartó nemzetközi járaton két utasnál az új koronavírus fertőzés tüneteit állapították meg. Olaszországban 200 fölé emelkedett a tüdőgyulladást okozó új koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig összesen hét ember halt bele a betegségbe. (mti)



Kiemelt kép: Janez Lenarcic via ec.europa.eu

