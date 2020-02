Rendkívüli elnökválasztó kongresszust tart a német Kereszténydemokrata Unió áprilisban

Rendkívüli elnökválasztó kongresszust tart a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió (CDU) április 25-én - jelentette be a párt távozó elnöke hétfőn Berlinben.



Annegret Kramp-Karrenbauer a párt vezető testületeinek ülése után tartott tájékoztatóján elmondta, hogy az egynapos berlini kongresszus egyetlen témája az új elnök megválasztása lesz.



Közölte: a napokban tárgyalt három lehetséges elnökjelölttel, akik megígérték, hogy még a héten nyilvánosan bejelentik szándékukat, ha úgy döntenek, megpályázzák a tisztséget.



Azt is megígérték, hogy a választás eredményétől függetlenül tevékenyen részt vesznek a párt munkájában a kongresszus után is - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer.



Eddig egy politikus, Norbert Röttgen, a szövetségi parlament (Bundestag) külügyi bizottságának CDU-s elnöke jelentette be nyilvánosan, hogy elindul a párt elnökségéért.



A német sajtó szerint a három további lehetséges jelölt Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai tartományi miniszterelnök, Friedrich Merz a Bundestag-frakció volt vezetője és Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter. (mti)



Nyitókép: Tagesspiegel

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!