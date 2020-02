Az EU 232 millió eurót különít el a koronavírus visszaszorítására

Az Európai Unió 232 millió eurót különített el a vírus világméretű elterjedésének megelőzésére és a járvány visszaszorítására, valamint a felkészülés fokozására - jelentette be Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben.



Az uniós biztos sajtóértekezletén elmondta, mivel már több mint 2600 ember vesztette életét, nincs más lehetőség, mint minden szinten felkészülni a járványra.



Az unió támogatási csomagja segíteni fogja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkáját, és célzott finanszírozást nyújt a kevésbé fejlett egészségügyi rendszerekkel bíró országok számára. Az unió célja a járvány világszintű visszaszorítása - közölte.



Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos arról tájékoztatott, hogy támogatásból az unió 114 millió eurót juttat az Egészségügyi Világszervezetnek, hogy segítse a járvány világméretű elterjedésének elkerülését célzó átfogó terve kidolgozását. A támogatás segíteni fogja továbbá a kevésbé fejlett országok általános közegészségügyi felkészültségét és reagálási képességének javítását.



Az unió 15 millió eurót különít el egyebek mellett a szenegáli Dakarban működő Pasteur Intézetet olyan tevékenységeinek támogatására, mint a gyors diagnosztizálás és a járvány elterjedésének vizsgálatára. Mintegy 90 millió euró jut a hatékony gyógyszerkutatásra, 10 millió euró a járványtani és diagnosztikai kutatási projektekre. A támogatás részét képezi az a 3 millió euró, amelyet az EU már korábban az uniós állampolgárok hazaszállításának költségeire különített el az új típusú koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Vuhanból.



A koronavírus-járvány december közepén indult Kínából. A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírusfertőzés már több mint hetvenezer embert megfertőzött szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt. (mti)





