Egy 23 éves román áldozata is van a hanaui támadásnak

Egy román állampolgár is van a németországi Hanauban elkövetett támadás kilenc áldozata között - jelentette be a külügyminisztérium.



A știridiaspora.ro úgy tudja, hogy a román állampolgárságú áldozat 23 éves volt és futárként dolgozott Németországban. A fiatal a Giurgiu megyei Singureni településről származott. Haláhírét a település polgármestere is megerősítette a Digi24.ro-nak.



A holttestet a külügyminiszter rendelkezésére álló sürgősségi alapból szállítják haza. A külügyi tárca részvétét nyilvánította az elhunyt családjának, és ezúton is szilárdan elítélt minden, idegengyűlöletből fakadó és erőszakos cselekedetet.



A németországi sajtó csütörtökön arról írt, hogy a Hanau városban elkövetett lövöldözés áldozatai között török, bolgár, bosnyák, német és román állampolgárok vannak.



A kilenc halottat és több sebesültet követelő támadást terrorcselekményként kezelik a hatóságok.



A feltételezett elkövető és egy másik személy - feltehetően az elkövető 72 éves édesanyjának - holttestét egy lakásban találta meg a rendőrség. Egyes források szerint a tettes egy vallomást tartalmazó levelet és egy videofelvételt is hátrahagyott. (Agerpres/hírszerk.)

