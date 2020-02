Koronavírus: jelentősen csökkent a napi új megbetegedések száma Kínában

Jelentősen csökkent a napi új koronavírusos megbetegedések száma Kínában szerda éjfélig, de a hatóságok egyelőre nem jelentették ki, hogy a járvány elérte volna a csúcspontját az országban.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön közölt adatai szerint Kína szárazföldi részén szerda éjfélig 394 új fertőzöttet diagnosztizáltak. A napi új esetek száma január 29-e óta először esett ezer alá, és január 23-a óta a legalacsonyabb. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 74 576-ra emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 114 halálozással immár 2118 életet követelt a járvány.



A napi új fertőzöttek száma országos szinten immár harmadik napja csökken, míg a gyógyult esetek száma második napja haladta meg az egy nap leforgása alatt diagnosztizált új fertőzöttekét. A vírus gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományon kívül pedig tizenhatodik napja fokozatosan mérséklődik a napi új megbetegedések száma - csütörtökön 45 új esetről számoltak be a csaknem egy hónapja lezárt tartományon kívülről.



A drasztikus visszaesésben azonban közrejátszik, hogy Hupej tartományban szerdán ismét megváltoztatták a diagnózisra vonatkozó kritériumokat. A bizottság arról számolt be, hogy eredetileg 628 új esetet regisztráltak a tartományban, de az új előírásoknak megfelelően a végleges adatból levonták azoknak a pácienseknek a számát, akiknél csupán klinikai diagnosztika - például mellkasi röntgen - alapján állapították meg a fertőzést.



A diagnózisra vonatkozó kritériumokat múlt csütörtökön bővítették ki úgy, hogy a klinikai diagnózis alapján fertőzöttnek nyilvánított páciensek számát is hozzáadták azokéhoz, akiknek az esetében a teszt már egyértelműen kimutatta a vírus jelenlétét. Csütörtöktől ismét csak a hagyományos vírusteszt alapján állapítják meg a fertőzöttek számát.



Szerda éjfélig a gyógyultak száma 16 ezer fölé emelkedett Kínában.



Vang Csen, a Kínai Orvostudományi Akadémia elnöke azonban a csökkenő adatok ellenére szerdán a CCTV kínai hírcsatornának úgy nyilatkozott: a világnak fel kell készülnie arra az eshetőségre, hogy az új típusú koronavírus - amelyet hivatalosan Covid-19-nek neveznek - az influenzához hasonlóan hosszú távon is szedhet áldozatokat. (mti)

