Lövöldözés volt a németországi Hanauban

Legkevesebb nyolcan meghaltak, és többen életveszélyesen megsebesültek, amikor két vízipipa-bárban is lövöldözés volt az ország délnyugati részén fekvő Hanauban szerda éjjel - írja az Euronews.



Sajtóértesülések szerint az első lövések éjjel tíz óra körül dördültek el a város központjában, ott hárman vesztették életüket. Szemtanúk arról számoltak be, hogy tucatnyi lövést hallottak.





Nem sokkal később egy másik bárban is rátámadtak a vízipipázó vendégekre, ott öten vesztették életüket. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy egy vagy több elkövető lövöldözött-e, illetve arról sincs hír, hogy mi volt a mészárlás indítéka. A német rendőrség az áldozatok nemzetiségéről sem adott ki információt, a német lapok szerint kurdok az áldozatok.



A rendőrség hajnalban közölte, hogy holtan találtak lakásában egy férfit, a gyilkosságok feltételezett elkövetőjét.



A 100 ezer lakosú Hanau Frankfurttól mintegy húsz kilométerre keletre fekszik. (euronews.hu, hírszerk.)

