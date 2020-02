Az EU támogatja a Japánban karanténban lévő Diamond Princess európai utasainak hazahozatalát

Az Európai Unió támogatja az európai utasok hazaszállítását Japánból, miután letelt a Diamond Princess brit-amerikai üdülőhajón február elején a koronavírus miatt elrendelt karantén – közölte az Európai Bizottság szerdán.



A Diamond Princess üdülőhajón február elején elrendelt karantén 14 napos határideje szerdán telt le, a Japánban tartózkodó hajó kiürítése előreláthatólag több napot vesz igénybe. Noha a fertőzöttek száma kedden elérte az 542-t - köztük vannak román állampolgárok is - az egészséges utasok hivatalosan is elhagyhatják a hajót, amely február 5-e óta vesztegel Jokohama kikötőjében.



Az Európai Bizottsági tájékoztatás szerint a hajó uniós utasainak hazaszállítását Olaszország vállalta. Az Európai Unió társfinanszírozza a járat, illetve a hazaszállítás egyéb költségeit.



Azt közölték, hogy az első repülőgép már a helyszínre indult, a második szerda este hagyja el Olaszországot. A repülőgépeken egy-egy orvosi csoport utazik, akik alapos vizsgálat után csak azokat engedi felszállni az Európába tartó járatokra, akik teljesen tünetmentesnek bizonyulnak.



Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos tájékoztatása szerint egyelőre nem tudni, pontosan hány európai utas vár hazaszállításra. Állampolgárságukról is a következő napokban ígért tájékoztatást. Hozzátette, az utasok Európába érkezésük után újra karanténba kerülnek, várhatóan ismételten 14 napot kell elzárva tölteniük származási országaikban.



Elmondta azt is, hogy az új típusú koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Vuhanból az Európai Unió eddig mintegy 400 európai hazaszállítását támogatta.



A koronavírus-járvány december közepe óta tombol Kínában. A legfrissebb adatok szerint Kína szárazföldi részén 74 185 embert fertőzött meg, és a járvány 2004 életet követelt. A szárazföldi Kínán kívül hatan haltak meg a betegségben. (MTI, hírszerk.)



