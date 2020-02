Feltehetően szélsőjobboldali terroristákat fogtak el Németországban

Házkutatásokat tartottak pénteken öt németországi tartományban és elfogtak 12 embert szélsőjobboldali terrorista szervezkedés gyanúja miatt.



A szövetségi legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint 13 helyszínen razziáztak, Baden-Württemberg, Bajorország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Szász-Anhalt tartományban kutattak át lakásokat és egyéb ingatlanokat.



A terrorelhárító rendőri egységek bevetésével végrehajtott országos műveletben őrizetbe vettek 4 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megalapítottak egy szélsőjobboldali terrorista csoportot és a szervezet tagjaiként tevékenykedtek. Őrizetbe vettek további 8 személyt is, akiket a terrorszervezet támogatásával gyanúsítanak. Mind a 12 gyanúsított német állampolgár, kivitel nélkül férfiak.



Az állam elleni súlyos bűncselekmények ügyében illetékes szövetségi legfőbb ügyészség vezetésével végzett nyomozás szerint a szervezet célja Németország állami és társadalmi rendjének, demokratikus berendezkedésének megdöntése volt. Arra készültek, hogy politikusok, menedékkérők és muszlim vallású emberek elleni merényletek révén polgárháborús állapotokat idéznek elő.



Meg is kezdték az előkészületeket terveik megvalósítására, személyes találkozókon egyeztettek és telefonon, illetve azonnali üzenetküldő szolgáltatásokon keresztül tartották a kapcsolatot egymással. A tervek szerint a terrorcselekményeket a szervezet tagjai hajtották volna végre, a körülöttük csoportosuló támogatók pedig a pénzzel és fegyverekkel segítették volna őket, vagy későbbi akciókban vettek volna részt - közölte a legfőbb ügyészség, amely kezdeményezte valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását.



A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) legutóbbi, 2018-as éves jelentése szerint a biztonsági szerveknél nyilvántartott szélsőjobboldaliak száma a második világháború óta a legmagasabbra emelkedett, meghaladta a 24 ezret Németországban. A belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálat jelentése szerint a színtér jellegzetessége a legfőképpen az idegenellenességben gyökerező erős hajlandóság az erőszakra. Az elemzésben azt is kiemelték, hogy a szélsőjobboldaliak az idegeneket - különösen a menedékkérőket és a muszlimokat - és a politikai döntéshozókat tartják felelősnek a nemzeti identitás általuk vélelmezett elvesztése miatt.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!