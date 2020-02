A gócpontnak számító Hupej tartományon kívül, valamelyest csökkent a koronavírus terjedése

Kínában az elmúlt egy napban 121-en vesztették életüket az új koronavírus okozta tüdőgyulladásban, ebből 108-an a járvány gócpontjának számító Hupej tartományban. Hupejen kívül folyamatosan csökken az új megbetegedések száma - közölte pénteken az országos egészségügyi bizottság, hozzátéve, hogy közben újabb reményt keltő terápiás módszert kezdtek el tesztelni.



Szintén a bizottság közlése szerint keddig országosan 1716 egészségügyi dolgozó kapta el a betegséget, és közülük hatan meghaltak. A bizottság vezetője pekingi sajtóértekezletén elmondta, hogy egyre többen fertőződnek meg az egészségügyi személyzet tagjai közül. A kórházak továbbra is arra panaszkodnak, hogy hiány van védőfelszerelésből, például maszkokból.



Hupejben csütörtöktől kiterjesztették a fertőzöttség definícióját. Elkezdtek alkalmazni egy új diagnosztikai módszert, eszerint a képalkotó vizsgálatok, a tünetek és az epidemiológiai háttér alapján fertőzöttnek nyilvánított páciensek és a közülük elhunytak számát mostantól hozzáadják azokéhoz, akiknek esetében a laboratóriumi tesztek is egyértelműen kimutatták a vírus jelenlétét. Az új protokoll miatt megugrott az új esetek száma, de a csütörtöki adatok már ismét a vírus terjedésének korábbi ütemét mutatják.



A China National Biotec Group nevű cég csütörtökön bejelentette: a koronavírus okozta betegségből felgyógyult páciensek plazmájában a vírust semlegesítő antitesteket fedeztek fel. A Hszincsingpao (Beijing news) című kínai lap pénteki tudósítása szerint a kínai gyógyszerészeti vállalat kísérletei azt bizonyították, hogy az antitestek képesek hatékonyan elpusztítani a vírust. A cég arról számolt be, hogy miután a gyógyult páciensektől levett plazmát megfelelő biztonsági ellenőrzéseket követően előkészítették, már 11 kritikus állapotban lévő beteg kezelésében alkalmazták szembetűnő eredményekkel.



Adam Kamradt-Scott, a Sydney Egyetem nemzetközi biztonsági tanulmányok központjának egyik szakértője szerint az új adatok sem utalnak még arra, hogy közel volna a járvány csúcspontja, noha a kínai hatóságok - egy kicsit megkésve, de - szemmel láthatóan mindent megtesznek a járvány megállításáért.(mti)

