Amerikai igazságügyi miniszter: az elnök megnyilvánulásai a közösségi médiában ellehetetlenítik a munkánkat

William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek, hogy álljon le a Twitter-bejegyzésekkel.



Az ABC televízió esti híradójának nyilatkozva Barr hangsúlyozta, hogy Donald Trump egyáltalán meg sem kísérelte a beavatkozást a korábbi tanácsadója, Roger Stone ellen folyó perbe, és nem próbálta meg befolyásolni az igazságügyi minisztériumot sem az ügyészek által a perben javasolt büntetés enyhítésében.



"Örülök neki, hogy az elnök soha nem kért tőlem közbenjárást egyetlen büntetőperben sem" - hangsúlyozta a tárcavezető. De - tette hozzá - az elnök gyakori megnyilvánulásai a közösségi médiában "ellehetetlenítik" a minisztériumi munkáját.



Barr úgy fogalmazott: "azt hiszem, itt az ideje, hogy (az elnök) abbahagyja a Twitterezést az igazságügyi minisztérium büntetőpereiről". Hozzáfűzte, hogy őt "senki sem tudja megfélemlíteni vagy befolyásolni, legyen szó a kongresszusról, egy szerkesztőség vezetőiről vagy az elnökről".



"Azt fogom tenni, amit helyesnek tartok" - fogalmazott Barr, leszögezve, hogy képtelen úgy dolgozni a minisztériumban, hogy "a háttérben állandó kommentárokkal aláásnak". Kiemelte azt is, hogy nem tudja biztosítani "a bíróságok, az ügyészek és az egész minisztérium feddhetetlen munkáját", ha a végrehajtó hatalom azt a látszatot kelti, mintha részt venne az igazságügyi minisztérium döntéshozatalában.



Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor az interjú elhangzása után a Twitteren azonnal egyetértéséről biztosította Barrt, Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője pedig a Fox televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: "az elnöknek meg kellene fogadnia a (miniszter) tanácsait".



A Fehér Ház szóvivője, Stephanie Grisham azt hangoztatta: az elnököt egyáltalán nem zavarja William Barr véleménye. A szóvivőnő ugyanakkor hangsúlyozta: Donald Trump nagyon hatékonyan használja a közösségi médiát az amerikai népért folytatott küzdelme, az országot ért igazságtalanságok, köztük a hamis hírek elleni harca érdekében.



Barr interjújának előzménye az, hogy hétfőn nyilvánosságra került a Roger Stone elleni perben az ügyészek által javasolt büntetés. A szövetségi ügyészek 7-től 9 évig terjedő börtönbüntetést kértek a 67 éves Stone-ra. Az elnöki tanácsadót tavaly novemberben mondták ki bűnösnek hét rendbeli bűncselekményben, köztük a hatóság félrevezetése, a kongresszus munkájának akadályozása és tanúk megfélemlítése miatt. Valamennyi vádpont a Trump 2016-os választási kampánycsapata és Moszkva közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette bizottság nyomozásai során fogalmazódott meg.



Trump még hétfőn éjjel a Twitteren "szörnyű és nagyon igazságtalan helyzetnek" és "az igazságszolgáltatás tévedésének" minősítette az ügyészi kérést, bár a következő napon azt mondta, hogy ez csupán a személyes véleménye volt, nem akart beavatkozni az igazságszolgáltatás munkájába. Kedden aztán a per mind a négy ügyésze visszaadta a megbízását. Hárman közülük azon sajtóhírekre hivatkoztak, miszerint a minisztérium "szélsőségesnek, túlzónak és aránytalannak tartja a javasolt büntetést".



A tárca az ügyészi javaslattal kapcsolatos véleményét nem cáfolta, de közleményében kiemelte: az enyhébb büntetésről kialakított álláspontját még Trump Twitter-bejegyzése előtt fogalmazta meg, és nem konzultált a Fehér Házzal.



Az ABC televíziónak adott interjújában Barr elmondta: hétfőn este, amikor meglátta az ügyészi javaslatot - még Trump Twitter-bejegyzése előtt - teljesen megdöbbent, részben azért, mert nem tűnt tisztességesnek és ésszerűnek a javaslat, részben pedig azért, mert távol állt az ügyészeknek a minisztérium illetékeseivel folytatott korábbi megbeszélései tartalmától. "Azon az éjszakán azt mondtam a munkatársaimnak: álljunk készenlétben, mert reggel tennünk kell valamit ennek a módosítására és egyértelművé kell tennünk az álláspontunkat is" - fejtette ki a miniszter. (mti)



