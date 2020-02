Hivatlos: Vincze Loránt a UK és az EU kapcsolatára vonatkozó tárgyalások állandó jelentéstevője

Mint azt január 30-án írtuk Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője felel az uniós polgárok Egyesült Királyságbeli jogait és az Egyesült Királyság állampolgárai uniós jogait tartalmazó jelentés összeállításról abban a bizottságban, amely a britek és az EU közötti együttműködés kereteit rendezi az Európai Parlament részéről.



Az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának javaslatára az Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi (LIBE) szakbizottság részéről Vincze Loránt az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatára vonatkozó tárgyalások állandó jelentéstevője - tájékoztatta az RMDSZ szerdai közleményében az AGERPRES román hírügynökséget.



A dokumentum szerint az RMDSZ EP-képviselője fogja nyomon követni az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya közötti tárgyalásokat az állampolgárok jogai, az igazságügyi és belügyi együttműködés, a személyes adatok védelme, illetve a menekültügy, határvédelem és biztonságpolitika területein.



Az Európai Parlament szerdán délben fogadta el a tárgyalások megindítására vonatkozó határozatát, amelynek kidolgozásában Vincze Loránt is részt vett. A határozat kimondja: a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok mellett a polgárok jogainak is - ideértve az Egyesült Királyság állampolgárainak az EU-n belüli, kölcsönös megközelítésen alapuló szabad mozgását is - az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli nemzetközi megállapodás oszthatatlan részét kell képeznie.



A vitához való hozzájárulásában a képviselő a brit miniszterelnök azon kijelentésére utalva, miszerint az Egyesült Királyság nem kívánja alkalmazni a szabad mozgás elvét az Unió és az Egyesült Királyság között, kifejtette: a mobilitás midig is az unió egyik alapértéke volt.



'A személyek és a munkavállalók mobilitása mindig közvetlenül kapcsolódott az Európai Unió belső piacának zökkenőmentes működéséhez, amelyhez az Egyesült Királyság súrlódásmentes hozzáférést szeretne. Az évek során azonban a személyek szabad mozgása megváltoztatta a csatorna mindkét oldalán lévő társadalmak társadalmi szövetét is. A bevándorlás aránytalan megszigorítása számtalan társadalmi kapcsolatra lesz negatív hatással, ennek elkerülése érdekében olyan ambiciózus megállapodásra kellene jutni, amely tekintetbe veszi az EU és brit állampolgárok társadalmai között létező szoros összefonódásokat is' - idézi a közlemény Vincze Lórántot.



Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. A kilépési megállapodásban rögzített átmeneti időszak február elsejétől idén december 31-ig tart.



Az Európai Parlament az Európai Bizottság által megfogalmazott, és az Unió főtárgyalója, Michel Barnier által február 3-án bemutatott tárgyalási mandátumtervezet alapján a Parlament a keddi vitán és a szerdai szavazáson véglegesítette álláspontját az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról folytatott tárgyalásokról. A tárgyalási mandátumtervezet szabja meg a tárgyalások témaköreit és az elérendő célokat. A mandátumtervezetet az Unió 27 tagországának képviselőjéből álló Európai Tanács hagyja jóvá. Bármely jövőbeli megállapodás életbe lépéséhez azonban szükség van a Parlament jóváhagyására. A Parlament ezért állított fel koordinációs csapatot az Európai Bizottság által folytatott tárgyalások szoros nyomon követésére, és a parlamenti álláspont képviseletére. A Tanács február 25-én várhatóan elfogadja a mandátumtervezetet, ezt követően indulhat meg az első tárgyalási forduló március elején.

