Erdogan: Ankara február végéig visszaszorítja a kormányerőket Idlíbben

Törökország eltökélt abban, hogy az ellenzéki fegyveresek kezén lévő szíriai Idlíb tartományban február végéig visszaszorítsa az előrenyomuló kormányerőket a korábbi demarkációs vonalat jelentő török megfigyelőpontok mögé - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török államfő szerdán Ankarában, miután a napokban a damaszkuszi csapatok támadásaiban több török katona is meghalt.



Erdogan, aki a kormányzó iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) elnöke is egyben, az AKP parlamenti frakcióülésén felszólalva leszögezte: "ezt fogjuk tenni levegőben, szárazföldön, ahogy csak kell, habozás nélkül".



A török államfő azzal is megfenyegette Damaszkuszt, hogy Ankara bárhol, akár az idlíbi feszültségcsökkentési övezeten kívül is csapást mérhet csapataira, ha a török katonákat bántódás éri.



Erdogan múlt szerdán még arra szólította fel a szíriai kormányerőket, hogy február végéig maguk vonuljanak vissza a török megfigyelőpontok mögé. (MTI)



Nyitókép: Recep Tayyip Erdogan Facebook-oldala

