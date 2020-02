Csúcstalálkozóra hívták össze az uniós egészségügyi minisztereket a koronavírus miatt

Az Európai Unió csütörtökre rendkívüli ülést hívott össze az unió egészségügyi miniszterei számára, ahol azt vitatják meg, milyen intézkedésekkel védekezzen az EU a koronavírussal szemben, számolt be az Euronews.



„Aggasztó a helyzet, az emberek egészsége veszélyben van. A vírus nagy sebességgel terjed. Intézkedésekre van szükség és szeretnénk, ha ezek összehangoltak lennének” - mondta a válságkezelésért felelős uniós biztos, Janez Lenarcic.



A koronavírus-járványnak már ezernél is több halottja vana hivatalos adatok szerint 43 ezernél is többen fertőződtek meg világszerte.



A vírus terjedésének komoly gazdasági hatásai is lehetnek a szakértők szerint.(Euronews/hírszerk.)

