» Ezer fölé emelkedett a koronavírus áldozatainak száma

Ezer fölé emelkedett a a koronavírusban elhalálozottak száma, írja a Bloomberg. Világszerte már több mint 43 ezren fertőződtek meg a vírussal, akiknek túlnyomó többsége Kínában kapta el a kórt.



A kínai Hunei tartományban hétfőn újabb 103 halálesetről számoltak be. A BBC szerint a tartományban közel 32 ezer fertőzöttről tudnak, és 974 személy halálát okozta a koronavírus.



Az eset súlyosságát jelzi, hogy a kínai vezetés fontos tisztviselőket mentett fel a járvány miatt, köztük a hupeji egészségügyi bizottság párttitkárát, és a helyi Vöröskereszt igazgatóhelyettesének is mennie kellett, amiért „hanyagul kezelte” a hozzá érkező adományokat.



Kínán kívüli további fertőzésekről is érkeztek hírek: Hongkongban egy nap alatt hat új fertőzöttet találtak, az Egyesült Államokban is újabb, immár a tizenharmadik fertőzést regisztrálták hétfőn. Angliában újabb 4 beteget regisztráltak hétfőn, így a hatóságok szigorítottak a karanténozás szabályain.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) január 30-án minősítette globális fenyegetéssé a Vuhan városában kitört járványt. A koronavírus a Hupej tartományon kívül még 27 más kínai területre és több másik országra is átterjedt, halottja azonban Kínán kívül csak Hongkongban és a Fülöp-szigeteken van a járványnak.





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!