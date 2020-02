Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, és több száz repülőjáratot kellett törölni az Európa-szerte tomboló viharok miatt

Nyugat- és Közép-Európa felett végigvonuló Ciara viharciklon miatt Európa-szerte több száz repülőjáratott kellett törölni, a ciklon pedig számos országban okozott komoly károkat.



Belgiumban hétfőn mintegy 1200 háztartás maradt áram nélkül, és több mint 31 ezer épületben okozott károkat a vihar.



A helyi sajtó arról számolt be, hogy a nagy erejű, a helyenként óránkénti 120 kilométert is előérő szél miatt akadozik a vonatközlekedés, több fővárosi villamos nem üzemel. A szél fákat döntött közutakra, óriásplakátokat és villanyoszlopokat döntött ki, háztetőket rongált meg és számos településen elszakította a villanyvezetéket. A szolgáltatókhoz több mint 50 ezer bejelentés érkezett vasárnap óta. Információk szerint az országban éjféltájban állhat helyre az áramszolgáltatás.



Hollandiában több mint kétszázhúsz repülőjáratot kellett törölni hétfőn Amszterdam Schipol nemzetközi repülőterén.



Négy repülőjáratot töröltek a Nagyszeben-München útvonalon



A Nagyszeben-München útvonalon a Németországon végigsöprő Sabine vihar miatt kellett a hétfői nap folyamán négy repülőjáratot is törölni.



Alexandra Păcurar, a nagyszebeni nemzetközi repülőtér szóvivője közölte, a két reggeli járat felfüggesztése után a hétfőről keddre virradóan esedékes LH1666-os (Nagyszeben-München), illetve LH1667-es (München-Nagyszeben) járatot is törölni kellett a légi forgalmat megzavaró Sabine vihar miatt. A gép kedden hajnali 1-kor indult volna Nagyszebenből Münchenbe, és reggel 6:05-kor vissza.



Az érintett utasokat az Austrian vagy a Lufthansa szolgáltatásaihoz irányítják, tette hozzá a szóvivő.



Lengyelországot is súlyosan érinti a Ciara



A Lengyelország felett is tomboló Ciara vihar miatt több mint 55 ezer háztartás maradt áram nélkül, az erős szél épületeket rongált meg, és közlekedési fennakadásokat okozott - közölte a lengyel kormány biztonsági központja (RCB). A lengyel köztévé szerint két halálos áldozata is van a viharos szélnek.



A lengyel közszolgálati hírtelevízió közölte: a Bukowina Tatrzanska hegyi síközpontban négy emberre ráborult egy síkölcsönző viharos szél által letépett tetőzete. A balesetben ketten - egy nő és egy kislány - meghaltak, egy sérült asszonyt kórházba vittek, egy férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.



Vasárnaptól hétfő hajnalig 1100 alkalommal riasztották a tűzoltókat, akik mindenekelőtt kidőlt fákat, leszakadt faágakat távolítottak el. Úttesten fekvő fák miatt két gépkocsivezető megsérült.



Az áramkiesések az RCB szerint a leginkább a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságot, valamint az északon fekvő Nyugat-pomerániai vajdaságot érintik.



Több közúton, ezen belül az országot észak-déli irányban átszelő A1 autópálya alsó-sziléziai szakaszán, valamint öt tengermelléki vasúti szakaszon a vihar fennakadásokat okozott. A Swinoujscie balti-tengeri kikötőből nem indítottak kompokat, a lengyelországi repülőterek pedig az Európában fennálló időjárási viszonyok miatt több nemzetközi járatot is töröltek.



A vihar negyven épületet rongált meg, ezen belül 28 lakóházat. A dél-lengyelországi Kujawy faluban a leszakadt áramvezeték egy gazdasági épületre esett rá, s az áramütés miatt elpusztult 16 tehén.



Az országos meteorológiai szolgálat már vasárnap másodfokú viharriasztást adott ki szinte az egész ország területére. Két dél-lengyelországi vajdaságban - a nyugaton fekvő Alsó-sziléziaiban, valamint a Kárpátaljaiban - harmadfokú, akár katasztrófajellegű jelenségekre is figyelmeztető riasztás érvényes.



Az óránkénti 120 kilométeres viharos széllökések veszélye miatt az RCB vasárnap figyelmeztető sms üzeneteket küldött szét az ország déli részében fekvő öt vajdaság lakosainak. Ebben lehetséges áramszünetekről tájékoztattak, és arra kérték az embereket, hogy aki teheti, maradjon otthon.



A Ciara megdöntötte a Balatont is



A hétfői viharos szél megdöntötte a Balatont. A vizugy.hu szerint délben



81 centi méter volt a keszthelyi és a balatonfűzfői vízszint közötti különbség. Előbbinél 73 centimétert, utóbbinál 154 centimétert regisztráltak. Az eddig mért legnagyobb kilengés 1962. május 14-én volt, akkor 96 centiméteres volt a különbség Alsóörs és Keszthely közt.



Kora délutánig mintegy 150 riasztást kaptak a viharral összefüggésben, jellemzően a Dunántúlon, közölte az MTI-vel a magyar országos katasztrófavédelmi főigazgatóság helyettes szóvivője.



