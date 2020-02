Elfogadták a szexuális irányultság miatti diszkrimináció tilalmát Svájcban

Közel kétharmados többséggel fogadták el a szexuális irányultság miatti diszkrimináció tilalmát Svájcban. Az állampolgárok népszavazáson dönthettek a kérdésről - számolt be az Euronews.



Az új jogszabály a faji és vallási alapú megkülönböztetést tiltó törvényt terjeszti ki a szexuális orientációra, így a jövőben tilos lesz az országban a nemi irányultság miatti megkülönböztetést.



Mathias Reynard, szociáldemokrata parlamenti képviselő, aki a javaslatot is előterjesztette, a népszavazás eredménye után úgy nyilatkozott: Ez nemcsak az LMBT- és az emberi jogokért küzdők számára, hanem a svájci toleranciának is fontos győzelem.



A politikus elmondta, mostantól azért fognak harcolni, hogy mindenki házasodhasson Svájcban.



A népszavazást egyébként a konzervatív és populista pártok kezdeményezésére írták ki, akik így szerették volna megakadályozni a törvény elfogadását.



David Trachsel, a populista Svájci Néppárt (SVP) politikusa a népszavazást követően közölte, hogy bár nem értenek egyet, de elfogadják az eredményt. (Euronews/hírszerk.)



Nyitókép: Humen Online

