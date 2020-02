A koronavírus immár több ember halálát okozta, mint a SARS-járvány

A koronavírus okozta halálesetek száma most már elérte a 813 főt, miután a kínai hatóságok újabb 81 vuhani áldozatról számoltak be szombaton, köztük egy amerikai és egy japán állampolgár is – írja a Digi24.



Más tartományokból további 8 ember halálát regisztrálták, így most már hivatalosan is több halálos áldozata van a koronavírusnak, mint a 2002 és 2003 közötti időszakban fellépő SARS-járványnak.



A 18 éve szintén Kínából kiindult súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) járványa világszerte 774 ember halálát okozta.



A szombati mérleg szerint eddig Kínában 811 halálesetet regisztráltak, további 1-et a Fülöp-szigeteken és még egyet Hong Kongból.



Csak Hubei tartományban, amely a járvány központjának számít, 780 ember halt meg, és további 27 100-an fertőződtek meg a hivatalos adatok szerint. Szombaton például 2 147 diagnózist erősített meg a hatóság. (digi24, hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!