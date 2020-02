Több zenét és pörgőbb műsort ígértek a díjátadó gála producerei

Stephanie Allain és Lynette Howell Taylor a ceremóniát közvetítő ABC tévécsatorna műsorában avatták be a nézőket a 92. Oscar-díjátadó néhány kulisszatitkába. Mint elmondták, idén több zenés produkció szerepel majd a műsorban, mint az utóbbi években, mások mellett egy Oscar-jelölt számmal Elton John, a gála meghívottjaként a friss Grammy-díjas Billie Eilish és Janelle Monáe is színpadra lép.



Taylor színházi élményt igért a nézőknek. Egyúttal mindkét producer hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés volt számukra a műsor összeállítása, mert úgy vélik, semmi sem fogható az Oscar-gálákhoz.



A producerek szerint jó döntés volt, hogy a ceremóniának második éve nincs házigazdája, mivel ez segített a háromórás show tempójának feszesebb időzítésében. A műsor pergőbbé vált, a reflektorfény inkább a filmekre és az alkotókra irányult, ezért idén is erre az elgondolásra építették a programot - fűzték hozzá.



Törekvésük volt, hogy a műsor tükrözze a sokszínűséget és a befogadást, amely forró téma Hollywoodban, s mint Allain megjegyezte, fontos volt számukra, hogy végül „mindenki úgy érezhesse, hogy helye van a hollywoodi asztalnál".



Bár a legjobb film díjára jelölt filmek egyikét sem nő rendezte és a rendezői Oscar-mezőnyben sem volt női jelölt, Taylor és Allain kiemelték, hogy idén mégis rekordszámú, 64 nő van a jelöltek között.



A vasárnap esti Oscar-gálán 24 kategóriában adják át az amerikai filmakadémia díjait, amelyekről a filmakadémia csaknem 8500 fős tagságának szavazatai döntöttek.



Az elemzők előrejelzései szerint több fő kategóriában a papírforma érvényesülhet: a hollywoodi szaklapok szinte már előre odaadták az aranyozott Oscar-szobrot a színészi kategóriákban Joaquin Phoenixnek (Joker), Renée Zellwegernek (Judy), Laura Dernnek (Házassági történet) és Brad Pittnek (Volt egyszer egy Hollywood).



Még egy biztos befutónak ígérkezik a legjobb nemzetközi film mezőnyből a dél-koreai Élősködők. Bong Dzsun Ho alkotása a ritka filmek közé tartozik, amelyek egyúttal a legjobb film kategóriában is Oscar-jelöltek lettek. Eddig mindössze hat ilyen film volt az Oscar-történetben.



A legtöbb, 11 Oscar-díjra egyébként Todd Phillips Joker című filmje esélyes, mögötte 10-10 jelöléssel áll Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza, Sam Mendes 1917 című első világháborús alkotása és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywoodja.



A ceremónián hagyományosan megemlékeznek az elmúlt évben elhunyt filmes nagyságokról. Idén a legendás filmsztár, a 103 évesen szerdán elhunyt Kirk Douglas örökségét is felidézik, akit életében háromszor jelöltek Oscar-díjra, de végül nem egy alakításáért, hanem pályafutásáért kapta meg a tiszteletbeli Oscar-díjat.



A 92. Oscar-díjátadó gála helyi idő szerint vasárnap délután 5 órakor - közép-európai idő szerint hétfőn hajnali 1 órakor - kezdődik a Los Angeles-i Dolby Színházban. A műsort az ABC élőben közvetíti Észak-Amerikában, és további 225 ország és térség televíziójában is sugározzák. A magyar nézők a Moziverzumon láthatják a vörös szőnyeges bevonulást és a díjátadó ceremóniát vasárnap éjjel 23.55-től.

(mti)

Nyitókép: flickr.com

