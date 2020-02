Impeachment: A szenátus felmentette Trumpot a vádak alól

Donald Trump amerikai elnök szerdán, nem sokkal azt követően, hogy a szenátus felmentette őt a demokraták által megfogalmazott vádak alól, a Twitteren élesen támadta Mitt Romney republikánus szenátort, pártja egyetlen politikusát, aki a demokratákkal együtt szavazott ellene.



Romney az első vádpontban, a hatalommal történő visszaélésben a demokratákkal együtt voksolt és ezzel bűnösnek mondta ki Donald Trumpot.



Az elnök válasza egy órán belül a Twitteren volt. Trump egyperces videót tett közzé Romneyról. A gyorsan váltakozó képkockák felidézték Romney szavait, amikor 2012-ben, még a Republikánus Párt elnökjelöltjeként, hálás köszönetet mondott Donald Trumpnak a támogatásáért, majd később, 2016 novemberében - amikor arról volt szó, hogy külügyminiszter lesz a Trump-kormányban - úgy nyilatkozott, hogy "Trump kiváló ember, aki jobb jövő felé vezetheti" Amerikát.



A videó narrátorszövege leszögezte: Romney megpróbált "magát republikánusnak kiadva beszivárogni a Trump-adminisztrációba", de most egyértelművé vált, hogy a demokraták "titkos fegyvere". A videó "ravasz, megbízhatatlan, rejtőzködő" politikusként írta le Utah szenátorát.



Mitt Romney már a szenátusi szavazás előtt kifejtette újságíróknak, hogy bár a második vádpontot - a kongresszus munkájának akadályozását - nem szavazza meg, de a hatalommal történő visszaélés vádját igen. Egyedüli republikánus volt, aki a demokratákkal voksolt, és az amerikai történelemben az egyetlen szenátor, aki valaha is arra szavazott, hogy a saját pártjából származó elnököt elmozdítsák.



Trump legidősebb fia, ifjabb Don Trump szerdán este a Fox televíziónak adott interjújában "gyáva alaknak" nevezte Romneyt, aki szerinte üzletemberként felvásárolt cégeket, majd emberek garmadáját dobta ki az állásából és külföldre szervezett ki munkahelyeket, politikusként pedig mindig is változtatgatta a véleményét.



"Ez az ember akar erkölcsi leckéket adni másoknak?" - fogalmazta kérdésbe ágyazva véleményét az ifjabb Trump, majd arra szólította fel a Republikánus Pártot, hogy zárja ki soraiból Romneyt.



A Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) elnöke, Ronna McDaniel - aki egyébként Romney unokahúga - közleményben üdvözölte a szenátus döntését Trump felmentéséről. McDaniel leszögezte: Trump elnök példátlan akadályoztatása közepette is betartotta ígéreteit és beindította Amerika nagy visszatérését. (mti)

