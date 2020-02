A tanzániai külügy 390 millióért vett mentő- és tűzoltóautókat egy olyan román cégtől, amelyik nem is létezik

A tanzániai korrupcióellenes hatóságok kihallgatták Hamad Masauni külügyminisztert és Ramadhani Kailima külügyi helyettes államtitkárt is annak a szerződésnek az ügyében, amelyet Tanzánia egy román vállalattal kötött.



A szerződés szerint az afrikai ország 1 trilliárd tanzániai shillingért (kb. 390 millió euróért) vásárolt mentő- és tűzoltóautókat egy romániai vállalattól, a Rom International Solution-tól - írja helyi forrásokra hivatkozva a G4Media. A portál szerint azonban Romániában nincs bejegyezve ilyen nevű vállalat.



A korrupciós botrány állítólag odáig fajult márt az afrikai országban, hogy John Magufuli elnök le is mondatta a külügyminisztert és Thobias Andengenyet, a tűzoltó és mentő egységek főbiztosát is.



John Mbungo, a helyi korrupcióellenes hivatal (PCCB) (gyakorlatilag a tanzániai DNA szerk.megj.) vezetője elmondta, hogy a nyomozás további felgöngyölítése végett szakértőket küldenek Romániába, hogy részletesebben kivizsgálják az ominózus szerződést, valamint további részleteket derítsenek ki a szerződés megkötésének körülményeiről.



A gond ezzel csak az, hogy a G4Media úgy tudja, nincs ilyen nevű cég Romániában, így nem tudni, hogy a tanzániai szakemberek hol akarják majd elkezdeni a nyomozást.



A korrupcióval gyanúsított személyeket a hétvégén több órán keresztül hallgatták ki a PCCB székhelyén, de a hivatal egyelőre nem közölt részleteket a kihallgatással kapcsolatban. (G4Media/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!