Index: egy egész kulturális birodalom élére állhatna Demeter Szilárd

Számos ingatlanért, intézményért, ösztöndíjért és egy portálért jelentkezett be Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatója - írja az Index.hu.



A portál szerint a magyar kormány elé került egy olyan előterjesztés, amely a PIM igazgatójához köthető, és amelynek értelmében létrehoznának egy nemzeti kulturális csúcsintézményt, amely maga alá rendelne több, már létező ösztöndíjat, ingatlant, a kultúra.hu-t, de saját épületeket is építenének számára.



A portál állítása szerint Demeter Szilárd kerülne az Anyanyelvi Kulturális Társulás és Művészeti Tehetséggondozó nevű intézmény élére, a társulásban pedig részt venne az Országos Széchényi Könyvtár, a PIM, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. és a Cseh Tamás Archívum Alapítvány is.



Létrehoznák a Magyar Nyelv Házát és a Széchényi Könyvközpontot, amely „a magyar olvasáskultúra erősítését és népszerűsítését” szolgálná, a „nemzeti kultúrát erősítő művek létrejöttének elősegítésével”.



Az előterjesztés továbbá javasolja azt is, hogy az Országos Széchényi Könyvtárat a Magyar Nyelv Háza részeként helyezzék el, ezek mellett pedig javasolják a Magyar Könnyűzenei Központ létrehozását is.



A portál állítása szerint a PIM megkapna további olyan ingatlanokat is, mint amilyen a galyatetői alkotóház, a balatonfüredi fordítóház, az óbudai Zichy-kastély, a Kossuth Klub, valamint az Andrássy-palota.



A portál megkereste az ügyben a PIM igazgatóját is, aki közölte velük: „látott ilyen előterjesztést, azt a kormány a múlt héten tárgyalta, és utóegyeztetést kért a részelemeiről”. (Index.hu/hírszerk.)

