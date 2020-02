Több mint 96 százalékkal győzött Trump a republikánusok iowai jelölőgyűlésein

Az Egyesült Államokban a Republikánus párt iowai hétfői jelölőgyűlésein (caucus) Donald Trump elnök lett a győztes a szavazatok 96,6 százalékával.



Alig fél órával az urnák zárása után a republikánusok már - ha nem is a teljes eredményt - de a várható végeredményt tették közzé. A párt jelölőgyűlései - a Demokrata Párt híveiével ellentétben - titkos szavazással zajlottak, azaz a szavazócédulát egyszerűen el kellett helyezni az urnákban, így az egész folyamat egyszerűbb és gyorsabb volt.



Az első eredményeket az NBC televízió közölte, amelyek szerint Donald Trump a voksok több mint 96 százalékát kapta meg. Két vetélytársa, Joe Walsh egykori kongresszusi politikus és Bill Weld, Massachusetts állam volt kormányzója alig több mint 1-1 százalékos támogatottságra tett szert. Az első részeredmények szerint Walshra a szavazók 1,3 százaléka voksolt, míg Weld a szavazók 1,6 százalékának rokonszenvét nyerte el.



A végeredményt az urnazárást követően mintegy két órával tették közzé. E szerint Trump elnök a választók 96,6 százalékának bizalmát és támogatását szerezte meg. Walsh és Weld szavazatainak aránya nem változott az első eredményekhez képest.



Donald Trump hétfőn a Twitteren többször is buzdította iowai híveit. "Iowai republikánusok, menjetek el ma a jelölőgyűlésekre. A nagyszerű kereskedelmi megállapodások megvannak Kínával, Mexikóval, Kanadával, Japánnal, Dél-Koreával és még többekkel is. Évtizedek várakozása után nagyszerű idők köszöntenek a farmereinkre, állattenyésztőinkre, kisiparosainkra és mindenkire" - írta az egyik mikroblog-bejegyzésében az elnök. Önmagára utalva hozzáfűzte: "ezt senki más nem tudta volna elérni!".



Egy másik bejegyzésében a 2020-as elnökválasztási kampányának videóklipjét csatolta.



Az elnök kampánycsapata több mint nyolcvan embert mozgósított az elmúlt hetekben ebben a középnyugati államban. Ott kampányolt mások mellett például Mike Pence alelnök és Rick Perry energetikai miniszter is. Maga Trump a héten csütörtökön tartott választási nagygyűlést Des Moines-ban, Iowa fővárosában.



A Demokrata Párt késlekedett az eredmények közzétételével



Az amerikai sajtó értetlenkedve fogadta hétfő este, hogy a Demokrata Párt késlekedik a jelölőgyűlések eredményeinek közzétételével.



A CNN hírtelevízió műsorvezetői feltették a kérdést: vajon mi lehet az oka a késlekedésnek, a Fox televízió pedig gyanakvással kommentálta a késedelmet.



A jelölőgyűlések voksolásai után mintegy három órával a Demokrata Párt iowai szervezete közleményt adott ki, amelyben azzal magyarázta a késedelmet, hogy "alaposan ellenőrzik" az eredményeket.



Közben az egyes választókörzetek részeredményei megjelentek az amerikai sajtóban. Ezek Pete Buttigieg, az indianai South Bend volt polgármesterének előretöréséről számoltak be. Így például Marshalltownban - ahol 2016-ban Bernie Sanders vermonti szenátor aratott győzelmet - Buttigieg nyert 55 százalékos támogatottsággal, a második Bernie Sanders a szavazatok 45 százalékával és a harmadik helyen Elizabeth Warren massachusettsi szenátor végzett a voksok 29 százalékával.



Hasonlóképpen Dubuque városkában is Buttigieg "aratott": a részeredmények 42 százalékos győzelméről számoltak be. A második helyen ott is Sanders, harmadikként pedig Warren "futott be". Sajtóhírek szerint Buttigieg rendkívül népszerű volt a főváros, Des Moines egyes választókörzeteiben is.



Az eredményekre várakozva Amy Klobuchar, minnesotai szenátor "erős eredményekről" beszélt hívei előtt, Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke pedig elemzők szerint szinte győzelmi jelentéssel felérő beszédet mondott. (mti)



