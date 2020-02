Hongkongban is halálos áldozatot szedett a koronavírus

Belehalt az egyik hongkongi fertőzött a Közép-Kínából kiindult új koronavírus okozta betegségbe, ezzel a járvány első halálos áldozatát szedte a városban - írta kedden internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A 39 éves hongkongi férfi helyi idő szerint kedden reggel hunyt el a hongkongi Princess Margaret Kórházban, halálát váratlan szívleállás okozta - erősítette meg a lapnak három egészségügyi forrás.



A férfinél, aki a fertőzésen kívül is meglévő egészségügyi problémákkal küzdött, Hongkongban tizenharmadikként diagnosztizálták az új koronavírus (2019-nCoV) okozta megbetegedést. A fertőzést minden valószínűség szerint a járvány gócpontjának számító, közép-kínai Vuhan városában kaphatta el, ahová január 21-én utazott.



Hongkongba két nappal később tért vissza vonattal, majd január 31-én jelentkeztek nála a láz tünetei. A férfi az édesanyjával élt, akinél február 2-án szintén fertőzést diagnosztizáltak, amelyet feltehetően fiától kapott el, ő maga ugyanis nem utazott a közelmúltban.



Hongkongban a legfrissebb adatok szerint 15 fertőzöttet diagnosztizáltak, a hongkongi férfi halálával pedig kettőre emelkedett a betegség folytán a szárazföldi Kínán kívül elhalálozottak száma. Az első esetet a Fülöp-szigetekről jelentették vasárnap, ott egy 44 éves, vuhani férfi halt bele a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe. A kínai férfi és vele utazó élettársa, akinél szintén kimutatták a fertőzést, Hongkongon keresztül utazott a Fülöp-szigetekre.



A hongkongi vezetés a járvány terjedésének megfékezésére csütörtöktől drasztikusan csökkentette az átjárást Kínából. Carrie Lam hongkongi kormányzó hétfőn további forgalomkorlátozásokat jelentett be, miután a hongkongi egészségügyi dolgozók körében sztrájkot hirdettek annak érdekében, hogy rábírják a kormányzatot az anyaország és a város közötti teljes határzár életbe léptetésére. A sztrájkhoz hétfőn több mint 2400 kórházi dolgozó csatlakozott.



Kína szárazföldi részén a járvány a legsúlyosabban a gócpontnak számító, nagyrészt vesztegzár alatt álló Hupej tartományt, és azon belül is Vuhant, a tartomány székhelyét érinti. A járvány következtében hétfő éjfélig elhunytak száma a tartományban 414-re emelkedett, míg az összes ott diagnosztizált fertőzötté 13 522-re. Az ország egyéb régióiban ezzel szemben az eddigi közel hétezer megbetegedésből 11 bizonyult végzetesnek. (mti)





