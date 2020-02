Zelenszkij: felvétel bizonyítja, Irán azonnal tudott róla, hogy rakéta találta el az ukrán gépet

Az ukrán titkosszolgálat birtokában van egy felvétel, amely azt bizonyítja, az iráni hatóságok azonnal tudhatták, hogy rakétával lőtték le az ukrán utasszállítót - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.



Zelenszkij az 1+1 tévében vasárnap este sugárzott interjúban - amelyből hétfő reggel idéztek kijevi hírportálok - elismerte, hogy eredeti az a felvétel, amelynek leiratát vasárnap este hozta nyilvánosságra ugyanaz a tévé. Az államfő azt mondta, hogy a felvételen a teheráni légi irányítás diszpécserszolgálata beszél egy landolni készülő iráni gép másodpilótájával, aki perzsa nyelven és angolul is azt mondja, hogy rakétaindítást látott, és azt, ahogyan a rakéta eltalálja a MAU ukrán légitársaság utasszállítóját.



"Több villanás..., igen, ez rakéta. Történt valami" - idézte az 1+1 tévé az Aseman légitársaság Fokker 100-as gépének pilótája és az irányítótorony közti beszélgetést. A diszpécser visszakérdez, hogy hány mérföldre látja ezt. A pilóta azt válaszolja, hogy a Payam reptér közelében (oda telepítették az Iráni Forradalmi Gárda Tor-M-1 rakétáit). A diszpécser erre közli, hogy ő nem kapott semmilyen értesítést, de a pilóta tovább erősködik.



"Ez rakéta villanása" - mondja.



"Bármi mást lát?" - firtatja a kontroller.



"Kedves mérnök, ez egy robbanás volt. Nagyon nagy villanást láttunk ott, tényleg nem tudom, hogy mi volt ez" - mondja a pilóta.



A nyilvánosan hozzáférhető internetes járatkövetési információkból is kiolvasható, hogy az Aseman légitársaság 3768-as járata elég közel volt az ukrán géphez, hogy láthassa a rakéta okozta robbanást.



Zelenszkij szerint a diszpécseri szolgálat ezután többször próbált hasztalanul kapcsolatot teremteni az ukrán gép pilótáival.



Volodimir Zelenszkij szerint a felvételből arra lehet következtetni, hogy az iráni fél már a legelején, a tragédia pillanatában tudhatta, hogy rakéta találta el a gépet.



Az iráni polgári repülési hatóság hétfőn közölte, hogy a kiszivárogtatás miatt ezentúl nem oszt meg semmilyen nyomozati bizonyítékot az ukrán féllel. "Az ukránok cselekedetei vezettek minket ahhoz, hogy nem osztunk meg semmilyen bizonyítékot velük" - mondta Haszan Rezaifár, a iráni polgári légi forgalmi hatóság vezetője, akit a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség idézett.



A szóban forgó interjúban Zelenszkij arról is beszélt, hogy rögtön a tragédia után Ukrajna 45 fős csoportot küldött Teheránba.



"Megdöbbentett minket az, hogy az első napon semmihez sem férhettek hozzá. A gép sok darabját nem találták, nem volt pilótakabin, székek sem voltak. A székekből márpedig ilyen esetekben meg lehet állapítani, hogy robbanás történt-e, mert a robbanószerkezet darabjai megakadnak a székek puha borításában" - mondta Zelenszkij, aki szerint az ukrán szakértők nem férhettek hozzá sem a diszpécseri, sem más hanganyagokhoz.



Az államfő szerint Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja az iráni hatóságoktól az utasszállító repülőgép feketedobozait abban az esetben, ha Iránban nem sikerül kinyerni a rajtuk lévő információkat.



Az ukrán nemzetközi légitársaság Teheránból Kijevbe tartó járata január 8-án zuhant le nem sokkal felszállás után. A tragédiában 176-an vesztették életüket. Irán eleinte ragaszkodott ahhoz, hogy a gép balesetet szenvedett, majd pár nappal később beismerte, hogy a Forradalmi Gárda légvédelme lőtte le a gépet tévedésből.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!