Wass Albert művei is hangsúlyosabb szerepet kapnak majd az új magyarországi alaptantervben

Wass Albert munkássága is hangsúlyosabban jelenik meg a magyarországi Nemzeti alaptantervben (NAT), írja a Magyar Nemzet.



Bár a vonatkozó rendelet még nem jelent meg, szeptemberben életbe lép az új Nemzeti alaptanterv (NAT). Az új tanterv új szerzőket is szerepeltet az irodalomórák kötelező és ajánlott olvasmányai között, új költők, írók kerültek be a kánonba, tudta meg a Magyar Nemzet. Az új NAT tavaly augusztus végén nyilvánosságra hozott előző változata még nem tartalmazta a kötelező és ajánlott irodalmi műveket, ebben a változatban viszont már szerepelnek - írja az Index.



A portál közölte, hogy továbbra is kötelező lesz Arany János Toldija és Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye, de megjelenik a kínálatban Csukás István, Jókai Mórtól A nagy­enyedi két fűzfa című elbeszélés, Mikszáth Kálmántól pedig három művet is bevettek.



A korábbinál többször szerepel a tantervben Wass Albert és Szabó Magda. Előkerülnek Reményik Sándor művei, de megjelenik ajánlottként az angol krimiíró, Agatha Christie is.



Az irodalom tananyagba bekerült feldolgozandó szövegként a felső tagozatban Wass Albert és Nyírő József, előbbi kötelező olvasmányként valamint a szerző életrajzának ismereteként a középiskolában is. A gimnazistáknak muszáj lesz elolvasni az Adjátok vissza a hegyeimet című regényét. Az előírt szerzők között továbbra sincs kortárs, megjelent viszont Agatha Christie, továbbá Orwell és Bohumil Hrabal.(index.hu/hírszerk)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!