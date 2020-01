Erdogan arra szólította fel a keresztényeket, hogy álljanak ki Jeruzsálemért

Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken Ankarában arra szólította fel a keresztény világot, hogy álljanak ki Jeruzsálemért, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette béketervét az izraeli-palesztin konfliktus vonatkozásában.



Erdogan, aki egyben a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) elnöke is, az AKP székházában felszólalva azt mondta: „A keresztényeknek a sarkukra kell állniuk”, mert „Jeruzsálemhez nekik is joguk van”.



„Trump is keresztény, nem?” - tette fel a kérdést, nyugtázva, hogy akkor a keresztény világ „keze nincs megkötve”.



A török államfő kijelentette: a béketerv célja az Izrael által már megszállt Palesztina földjének bekebelezése.



Arra utalva pedig, hogy Jeruzsálemet mind a három nagy monoteista vallás szent városának tekinti, a török államfő úgy fogalmazott: „Miként évezredek óta, a világbéke kulcsa ma is Jeruzsálem, ha a város +elesik+, az egész világ alatta ragad”.



„Jeruzsálem egészét Izrael véres karmaira hagyni, az emberiséggel szemben elkövetett legnagyobb vétek” - szögezte le, hozzátéve, hogy szerinte a zsidó államot kalóz módon alapították Palesztina földjén, ahol vérontással, jogtalanul érte el mai határait, és továbbra sem „lakott jól”.



Erdogan hangsúlyozta: Ankara se nem ismeri, se nem fogadja el az amerikai tervet, amely látszólag kétállami megoldás, lényegében azonban megsemmisíti Palesztinát.



Erdogan ugyanakkor a muszlim világ figyelmét arra hívta fel, hogy „ha nem tudjuk megvédeni az al-Aksza mecsetet, azt sem tudjuk megakadályozni, hogy maholnap gonosz szemek forduljanak a mekkai Kába-szentély felé”.



Ezért Jeruzsálem „vörös vonal” a muszlimok számára - húzta alá.



A török államfő mindazonáltal egyes muszlim országokat bírálattal is illetett. „Szaúd-Arábia, meg se szólalsz! Jordánia, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek vezetése meg még tapsol is hozzá” - mondta Erdogan. „Azok az arab országok, amelyek támogatják a béketervet, az egész emberiséget elárulják” - vélekedett.



Izraelre utalva kijelentette: „egy ilyen lator-, és terrorállam, amely ártatlanokat végez ki az utcán, soha nem lesz elismert a szemünkben”. „Pokolba a könyörtelenekkel!” - hangoztatta a török elnök.



Erdogan török újságíróknak nyilatkozva a napokban kijelentette: teljesen elfogadhatatlan, hogy a béketerv Jeruzsálemet Izraelnek adná.



Trump előzőleg Izrael egy és oszthatatlan fővárosának nyilvánította Jeruzsálemet, és a történelmi várostól keletre fekvő városrészt tenné meg a palesztin állam fővárosának. Trump kedden azt is bejelentette, hogy az amerikai kormányzat nagykövetséget tervez nyitni Kelet-Jeruzsálemben, a palesztinok leendő fővárosában. Az amerikai elnök által javasolt kétállami megoldás értelmében Washington egyúttal elismeri Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepek felett, vagyis e telepek amerikai álláspont szerint Izrael szerves részei.



A török államfő a közelmúltban jelezte: jövő héten lesz az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) külügyminiszteri találkozója Szaúd-Arábiában, ahol Törökország is képviseltetni fogja magát. (mti)



Nyitókép: Israel Hayom

