Koronavírus: globális vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön Genfben tanácsülést tartott, úgy döntöttek, hogy a kínai Vuhanból kiindult koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzetre reagálva életbe lépteti a globális egészségügyi vészhelyzetekre kidolgozott protokollt.



A WHO vezetője, Tedros Adhanom a tanácsülést követő sajtótájékoztatón nagyon dicsérte a kínai kormány és hatóságok munkáját, azt mondta, még soha nem látott hasonló helyzetben olyan mozgósítást, mint most az ázsiai országban, és ha a kínai hatóságok nem reagálnak ilyen gyorsan, biztos, hogy már több halálos áldozatot követelt volna a vírus. A főtitkár leszögezte, hogy a krízishelyzet bejelentése egyáltalán nem azt jelenti, hogy a szervezet nem találná megfelelőnek a kínai reakciót, nem javasolják a kereskedelmi kapcsolatok megszakítását és a Kínába való beutazás korlátozását sem.



Szerintük ugyanúgy, ahogyan az ebola- és zika-járványok esetében volt, most is nemzetközi összefogásra van szükség, hogy megállítsák a járvány globális terjedését.



A WHO szabályzata szerint akkor lehet globális vészhelyzetet hirdetni, ha egy "rendkívüli esemény történik, amely közegészségügyi veszéllyel jár más államokra nézve is", és így összehangol nemzetközi fellépést igényel. Ha úgy döntenek, hogy elrendelik a vészhelyzetet, akkor ezzel feljogosítják a WHO igazgatóját, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg az országoknak arra nézve, hogyan kezeljék a járványt, akár azt, hogy korlátozzák a légi utak, ikötők és más eljutási módok használatát. (CNN/Index)















