Levédetné mozgalmának nevét Greta Thunberg, hogy ne éljenek vissza népszerűségével

Közösségi oldalán jelentette be Greta Thunberg, hogy kérvényezte saját nevének levédését, illetve az általa indított Fridays For Future mozgalom nevének levédését. A g4media szerint a svéd természetvédelmi aktivista azért folyamodott ehhez az eljáráshoz, mert visszaélnek a hírnevével.



Amennyiben sikerrel jár, pert indíthat azok ellen, akik a törekvéseivel nem összeegyeztethető célokra próbálják felhasználni világszintű ismertségét. Indítványozta emellett a “Skolstrejk for klimatet” kifejezés levédését is – ez a felirat szerepelt azon a táblán, mellyel kifejezte tiltakozását a természetrombolás ellen 2018-ban, amikor elkezdett tüntetni a svéd parlament előtt.



„Biztosíthatom önöket, hogy sem én, sem a sztrájkban hozzám csatlakozó diáktársaim nem vagyunk érdekeltek a különféle márkák reklámozásában. Sajnos, ezt muszáj megtenni, mert a nevemet és a Fridays For Future mozgalom nevét folyamatosan használják marketingcélokra a beleegyezésünk nélkül, árucikkeket próbálnak eladni ily módon, de pénzt is gyűjtenek a nevemben” - írta Greta Thunberg.



Mint ismeretes, a fiatal aktivista és társai azért küzdenek, hogy a vezető politikusok vegyék figyelembe a tudósok véleményét és lépjenek fel hatékonyan a globális felmelegedés ellen. (g4media.ro, hírszerk.)







Nyitókép: Greta Thunberg Facebook-oldala



