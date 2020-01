Mit tesz a magyar kormány, hogy az MSPI-t sikerre vigye a célegyenesben?

"Mit fog és mit tud a kormány tenni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elindítsa a jogalkotási folyamatot a Minority SafePack ügyében?" tette fel a magyar országházban az írásbeli kérdést Ungár Péter, az LMP politikusa Szijjártó Péter külügyminiszternek annak kapcsán, hogy nemrég Vincze Lóránt, az MSPI egyik élharcosa bejelentette, hogy mostantól az Európai Bizottságnak egy hónapja van arra, hogy fogadja a kezdeményező bizottság tagjait, és a FUEN-t egy brüsszeli találkozóra.



Ezen a találkozón már az új biztosok és bizottsági főigazgatók is jelen lesznek, itt pedig a FUEN képviselői ismertetik elképzeléseiket, valamint átnyújtják az általuk javasolt és kidolgozott jogszabálytervezeteket.



A találkozást követően hat hónapon belül az Európai Bizottságnak az Európai Parlamentben közmeghallgatást kell szerveznie, a hat hónapos periódus végén pedig a Bizottság döntést hoz arról, hogy indít-e jogalkotási folyamatot az ügyben, vagy sem. A parlamenti szabályok ezen felül egy parlamenti plenáris vitát is lehetővé tesznek.



Ezzel kapcsolatban fogalmazódtak meg Ungárban a kérdések, hogy egyáltalán mit szándékszik, és mit tud tenni a magyar kormány ebben a fázisban, illetve milyen nemzeti lobbitevékenység szükséges, hogy segítse a helyzetet.



Szijjártó helyett Orbán Balázs miniszterhelyettes válaszolt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter nevében. Ungárnak adott válaszából kiderül, hogy a kormány többnyire a magyar EP-képviselőkben látja a lobbierőt ebben a helyzetben.



"Tekintve, hogy a következő fél évben az Európai Parlament nyilvános meghallgatást, majd pedig plenáris vitát is tarthat a kezdeményezéssel kapcsolatban, melynek eredményeképpen állásfoglalást fogadhat el, illetve felkérheti a Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére, a magyar európai parlamenti képviselők hangsúlyos szerepet játszhatnak a kezdeményezés további sikerében" -írja válaszában Orbán.



Orbán szerint a magyar kormány örömmel konstatálta, hogy a Vinczéék benyújtották a kezdeményezést, és örömmel támogatják a kezdeményezés "egyes javaslatait" is. Ugyanakkor megjegyzi, hogy a kezdeményezés további sorsa a Parlamenten és a Bizottságon túl majd a Tanácson is múlni fog, konkrét elképzeléseket azonban nem vázol, hogy a kormány mit is tehet, vagy tehetne. (hírszerk.)







